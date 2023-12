U20 WM â€“ Schweden Ã¼berrennt Deutschland, als im Schlussdrittel die KrÃ¤fte nachlassen – Das sagen Jakob Weber und Moritz Elias zum Spiel

Artikel anhören Göteborg. (MR) Nach dem tollen und überraschenden Sieg gestern gegen Finnland ging es heute für das Team von Tobias Abstreiter gegen den...

Göteborg. (MR) Nach dem tollen und überraschenden Sieg gestern gegen Finnland ging es heute für das Team von Tobias Abstreiter gegen den Gastgeber Schweden. Doch im zweiten Spiel in zwei Tagen fehlten am Ende die Körner und ein bisschen Fortune. Das 0:5 fiel etwas zu deutlich aus.

Das Scandinavium war mit über 11000 Zuschauern gut gefüllt, und im weiten Rund sah man natürlich hauptsächlich die gelben Trikots mit den drei blauen Kronen, in denen auch die Mannschaft spielte. Tre Kronor warten schon seit längerem auf den Weltmeistertitel, in den letzten 4 Jahren gab es zwei Male eine Bronzemedaille, während man in Deutschland nach dem Sieg gestern wahrscheinlich fest mit dem Viertelfinale rechnet. Das Trikot von Lua Niehus, der verletzt abreisen musste, war auf der Bank mit dabei. Die Turniergastgeber spielten mit enormem Druck, und das Spiel ging fast nur in eine Richtung. Lange Zeit konnte Bittner alles abwehren, was auf seinen Kasten kam. Auch eine Unterzahl konnte Team Germany gut killen. Doch in der 16. Spielminute war Bittner machtlos, und Stenberg schoss über die Stockhand ein. Der zweite Durchgang sah ähnlich aus: auch wenn Deutschland jetzt versuchte, sich schneller aus der Schwedischen Umklammerung zu befreien und auch die eine oder andere Chance kreieren konnte, so gaben doch Tre Kronor den Ton an. Lange blieb es ein Ein-Tor-Game, doch kurz vor der zweiten Pause mit dem Screen vor der Nase war Bittner ein zweites Mal überwunden (39.).

Es blieb eine Abwehrschlacht

Das DEB Team versuchte direkt, nach der Pause mit erfrischten Kräften Akzente nach vorne zu setzen, scheiterte aber immer wieder am Schwedischen Torhüter Melker Thelin oder der kompakten Abwehr. Eine frühe Strafe gegen Deutschland konnten die Schweden dann ausnutzen, und es stand 0:3 (47.). Es blieb hart, vor allem für Bittner und seine Vorderleute. Die Schweden konnten sich mehrfach festsetzen und ließen die Scheibe kreisen. Bittner kam etwas aus dem Tor, blockte noch die erste Scheibe, war dann gegen den Rebound machtlos (50.). Und da die Schweden nicht nachließen, bei Deutschland aber die Kräfte schwanden, konnte Schweden gar noch den fünften Treffer nachlegen. Die Nadelstiche auf der anderen Seite blieben aber nicht von Erfolg gekrönt, sodass am Ende ein 0:5 aus Deutscher Sicht stand und die Schweden auch im zweiten Spiel keinen Treffer kassiert hatten.

Für das DEB-Team spielten:

1 Matthias Bittner – 27 Niklas Hübner, 7 Samuel Schindler – 13 Veit Oswald, 18 Luca Hauf, 19 Eric Hördler; 4 Phillip Sinn, 22 Jakob Weber – 8 Julian Lutz, 24 Roman Kechter, 26 Moritz Elias; 28 Norwin Patocha, 6 Michael Reich – 14 Kevin Bicker, 21 Julius Sumpf, 16 Ralf Rollinger; 5 Paul Mayer – 17 Daniel Assavolyuk, 12 Vadim Schreiner, 23 Linus Brandl, 25 Lennard Nieleck

Die Tore erzielten nur die Schweden – Stenberg (3x), Havelid und Ostlund



Strafen: GER – 6 Min.; SWE – 4 Min.

Zuschauer: 11.512 – ausverkauft

Fotostrecke zum Spiel

U20 WM GER-SWE © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2023