U20-Nationalmannschaft reist mit 25-kÃ¶pfigem Aufgebot nach Schweden

München. (PM DEB) Nach der ersten WM-Vorbereitungsphase in Füssen nominierte U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter nunmehr 25 Spieler für die abschließende Phase in Göteborg, Schweden.

Vom 26. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 findet hier im Scandinavium und Frolundaborg die 2024 IIHF-World-Junior-Championship statt.

Nach intensiven Trainingseinheiten während der Vorbereitung in Füssen sowie zwei Testspielniederlagen gegen die Schweiz, begibt sich die DEB-Auswahl am Montagmorgen Richtung Skandinavien. Am Abend des 19. Dezember sowie 22. Dezember 2023 stehen der deutschen Mannschaft in zwei weiteren Vorbereitungsspielen die Teams aus Norwegen und der Slowakei gegenüber. Anschließend wird das Trainerteam um U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter seinen finalen Kader für das Turnier in Göteborg bekanntgeben. In der Vorrundengruppe A der Junioren-Weltmeisterschaft trifft die deutsche U20-Nationalmannschaft ab dem 27. Dezember 2023 auf Finnland (14:30 Uhr), Schweden (28.12. / 19:30), Lettland (30.12. / 19:30) und Kanada (31.12. / 19:30 Uhr).

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir haben in beiden Testspielen gegen die Schweiz gesehen, wie wir spielen müssen, um international Akzente zu setzen, aber auch, was wir besser machen müssen, um konstant auf diesem Level erfolgreich zu spielen. Nach den beiden Testspielen in Schweden gegen Norwegen und die Slowakei werden wir den finalen Kader nominieren. Gleichzeitig möchten wir den Spielern, die jetzt nicht mehr dabei sind, für ihren Einsatz danken.“

Alle deutschen Spiele und alle Spiele der K.O.-Runde der 2024 IIHF-U20-Weltmeisterschaft, gibt es live und exklusiv bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen. Die deutschen Spiele sind für alle kostenlos abrufbar – ohne Abo und ohne Registrierung.

Der Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft

14.12.2023 | 19:30 Uhr | Testspiel | Deutschland – Schweiz 3:4 n.P. (Tore: J. Sumpf (2x), M. Anton)

15.12.2023 | 14:30 Uhr | Testspiel | Deutschland – Schweiz 1:6 (Tor: M. Elias)

19.12.2023 | 19:00 Uhr | Testspiel | Deutschland – Norwegen

22.12.2023 | 19:00 Uhr | Testspiel | Deutschland – Slowakei

27.12.2023 | 14:30 Uhr | Finnland – Deutschland

28.12.2023 | 19:30 Uhr | Deutschland – Schweden

30.12.2023 | 19:30 Uhr | Deutschland – Lettland

31.12.2023 | 19:30 Uhr | Kanada – Deutschland

Das DEB-Aufgebot