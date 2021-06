Travis St. Denis erster Neuzugang der Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben den ersten Neuzugang auf den Kontingentstellen unter Vertrag genommen. Aus der AHL kommt der 28-jährige kanadische Stürmer...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben den ersten Neuzugang auf den Kontingentstellen unter Vertrag genommen.

Aus der AHL kommt der 28-jährige kanadische Stürmer Travis St. Denis an den Pulverturm. Der 171 Zentimeter große Angreifer verbrachte seine gesamte Profilaufbahn in der AHL.

Vier Jahre spielte er bei den Bridgeport Sound Tigers, die vergangene „Corona-Saison“ verbrachte St. Denis bei den Binghamton Devils. Dabei lief er unter anderem mit dem deutschen Nationalstürmer Tom Kühnhackl gemeinsam auf. In der Saison 2017/18 war St. Denis Top-Scorer und Top-Torjäger seines Teams. In insgesamt 294 AHL-Spielen erzielte St. Denis 69 Tore und gab 76 Vorlagen (insgesamt 145 Punkte), kassierte 366 Strafminuten.

Schon in seiner Nachwuchszeit konnte St. Denis auf sich aufmerksam machen, holte 2012 mit Penticton Vees die Meisterschaft in der Nachwuchsliga BCHL, dazu den Doyle- und den RBC-Cup. Mit der Quinnipac University gewann er 2016 zudem die Meisterschaft in seiner NCAA-Conference (ECAC), stand im Frozen Four-Finale und wurde ins All Star Team gewählt.

„Er ist ein Wunschkandidat von mir, den ich jetzt schon mehrere Jahre beobachte und zu dem ich bereits in der Vergangenheit Kontakt hatte. Jetzt war er bereit für den Wechsel nach Deutschland. Wir gewinnen mit ihm einen flexibel und variabel einsetzbaren Stürmer, dem auch die körperliche Komponente nicht fremd ist“, so Manager Jason Dunham über den Neuzugang.

St. Denis lebt in der kanadischen Provinz British Columbia, wo er auch den Sommer verbringt, ehe er gemeinsam mit seiner Verlobten pünktlich zum Trainingsauftakt nach Straubing kommen wird. „Ich habe am Montag das Sommertraining aufgenommen, werde in einigen Wochen auch auf das Eis gehen. Ich freue mich gemeinsam mit meiner Verlobten auf die neue Herausforderung. Ein paar Vorstellungen habe ich, da einige Freunde von mir in der DEL gespielt haben und noch spielen“, betont St. Denis.

Straubing Tigers – Kader für die Saison 2021/22 (Stand: 02.06.2021)

Trainer: Headcoach Tom Pokel, Co-Trainer Rob Leask, Torwarttrainer Manuel Litterbach, Athletiktrainer Giovanni Willudda

Tor: Sebastian Vogl

Verteidigung: Marcel Brandt, Stephan Daschner, Adrian Klein, Benedikt Kohl, Cody Lampl, Benedikt Schopper, Mario Zimmermann

Angriff: Marco Baßler, Tim Brunnhuber, Mike Connolly, Andreas Eder, David Elsner, Joshua Samanski, Sandro Schönberger, Yannik Valenti, Travis St. Denis