Trainingsauftakt bei den Ice Dragons – Kassel kommt zum Testspiel

Herford. (PM HEV) Der Schweiß fließt – mit großen Schritten geht der Herforder Eishockey Verein in Richtung nächste Saison.

Chefcoach Michael Bielefeld hat für sein Team die Vorbereitungsphase eingeläutet und begrüßte vor rund zwei Wochen den Großteil des Spielerkaders zum Leistungstest im Herforder Jahnstadion. Gemeinsam mit den Fitness- und Athletiktrainern Ramona Rossack und Andreas Doppleb wurden die Ausgangswerte gemessen, die die Grundlage des individuellen Trainingsaufbaus in den ersten Trainingswochen bildet.

„Im Sommer arbeiten die Spieler individuell nach Vorgabe, um sich intensiv auf die ersten Eiseinheiten vorzubereiten. Im Jahnstadion, aber auch im Studio wurden Ausgangswerte gemessen, die nun zu verbessern sind. Die Mannschaft ist hier quasi das erste Mal zusammengekommen und wir haben das Wochenende auch dafür genutzt, uns auf die nächste Saison einzuschwören“, äußerte sich Michael Bielefeld über den Trainingsauftakt.

Unterdessen wurde auf der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben, dass ein weiteres attraktives Vorbereitungsspiel terminiert wurde. Am 12. September sind die Kassel Huskies aus der DEL2 um 18.00 Uhr zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ und werden ihre Visitenkarte in Herford abgeben.

Mitte August starten die Ice Dragons mit dem Eistraining und werden zudem in der Vorbereitung ein Trainingslager im dänischen Vojens absolvieren. Der Start der Oberliga Nord ist mit dem 24. September terminiert

Der aktuelle Terminplan:

09. Juli Ligentagung Oberliga Nord

01. August Verkaufsstart Dauerkarten

14./15. August Beginn Eistraining in Hamm

21. /22. August Trainingslager 1. Mannschaft in Vojens (Dänemark)

03. September Hannover Scorpions vs. Herforder Eishockey Verein (Testspiel)

05. September Herforder Eishockey Verein vs. Hannover Scorpions 18.00 Uhr (Testspiel)

12. September Herforder Eishockey Verein vs. Kassel Huskies 18.00 Uhr (Testspiel)

17. September Hannover Indians vs. Herforder Eishockey Verein (Testspiel)

19. September Herforder Eishockey Verein vs. Hannover Indians 18.00 Uhr (Testspiel)

24. September Saisoneröffnungsspiel Oberliga Nord

26. September Kompletter Start Oberliga Nord