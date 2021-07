Top-TorhÃ¼ter fÃ¼r die Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben die Torhüterposition neben Sebastian Vogl hochkarätig besetzt. Vogl bildet in der kommenden Saison mit dem 31-jährigen Finnen...

Vogl bildet in der kommenden Saison mit dem 31-jährigen Finnen Tomi Karhunen das Torhütergespann bei den Tigers.

„Ich bin sehr froh und begeistert, dass sich Tomi für uns entschieden hat. Er verfügt über viel Erfahrung in den besten Ligen Europas und hat mit vier Meistertiteln auch bereits unter Beweis gestellt, dass er in den entscheidenden Situationen weiß, worauf es ankommt. Mit ihm und Sebastian Vogl haben wir ein Top-Torhüter-Duo für die kommende Spielzeit“, so Manager Jason Dunham über den Neuzugang.

Zuletzt spielte Karhunen in der Schweiz beim SC Bern mit dem er in der vergangenen Spielzeit auch den dort ausgespielten Schweizer Pokal holte. Neben der höchsten Liga in der Schweiz und seinem Heimatland Finnland lief Karhunen auch bereits in der KHL, in Schweden und in der Slowakei auf. Im Nachwuchs war er nicht nur finnischer Nationalspieler, sondern verbrachte auch eine Saison in den kanadischen Nachwuchsligen.

Meistertitel feierte Karhunen 2012 mit Slovan Bratislava in der Slowakei und von 2014 bis 2016 dreimal in Folge (!) in der finnischen Liiga mit seinem Heimatclub Kärpät Oulu (zweimal) und Tappara Tampere. In den Jahren 2014 und 2016 hatte er in den Playoffs die beste Fangquote der Liga mit 95,2 bzw. 93,6 Prozent und auch der Gegentorschnitt von 1,22 in den Playoffs von 2014 war der beste Wert der Liga.

Der 181 cm große und 79 km schwere Finne besetzt nach den Neuzugängen Brandon Manning Travis St. Denis und Jason Akeson sowie den bisherigen Tigers-Akteuren Mike Connolly und Chase Balisy die sechste Kontingentstelle im Tigers-Team 2021/22.

Der aktuelle Kader der Tigers

Trainer-Team: Trainer Tom Pokel, Co-Trainer Rob Leask, Torwart-Trainer Manuel Litterbach, Athletik-Trainer Giovanni Willudda, Skills-Trainer Aleksandrs Kercs

Tor: Sebastian Vogl, Tomi Karhunen

Verteidigung: Marcel Brandt, Stephan Daschner, Adrian Klein, Benedikt Kohl, Cody Lampl, Brandon Manning, Benedikt Schopper, Mario Zimmermann

Angriff: Jason Akeson, Chase Balisy, Marco Baßler, Tim Brunnhuber, Mike Connolly, Andreas Eder, David Elsner, T.J. Mulock, Joshua Samanski, Sandro Schönberger, Travis St. Denis, Yannik Valenti