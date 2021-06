Tomi Wilenius wechselt an den Herner Gysenberg!

Der Herner EV hat auch die zweite Kontingentstelle für die Saison 2021/22 mit einem Finnen besetzt. Tomi Wilenius, im letzten Jahr für den Oberliga...

Tomi Wilenius, im letzten Jahr für den Oberliga Nord-Meister Hannover Scorpions aktiv, wechselt an den Herner Gysenberg.

Bereits vor der Saison 2020/21 war der Stürmer Wunschkandidat von Danny Albrecht, aber auf Grund der unklaren Situation bezüglich des Saisonstarts und der finanziellen Lage nahm der HEV Abstand von der Verpflichtung, so dass Wilenius dann nach Mellendorf wechselte. Für die Scorpions kam er in 55 Partien, inklusive der Playoffs, auf 41 Tore und 44 Vorlagen. „Er ist schnell, hat einen guten Zug zum Tor und verfügt über einen brutalen Handgelenksschuss“, attestiert ihm der HEV-Coach.

„Tomi tritt bei uns in die großen Fußstapfen von Patrick Asselin. Wir sind uns absolut sicher, dass er diese ausfüllen wird und seine ganz eigene Geschichte in Herne schreibt“, ist Danny Albrecht froh über die Verpflichtung.

Der 26-Jährige kommt auf zahlreiche Einsätze in der ersten und zweiten finnischen Liga und war zudem bereits in Italien und Österreich aktiv. Bevor er seine Zelte bei den Hannover Scorpions aufschlug, war er für eine Saison beim EK Zell am See in der Alps Hockey League für 28 Treffer und 38 Vorlagen in 35 Partien verantwortlich.

„Ich freue mich, dass ich in der kommenden Saison bei einem absoluten Top-Team spielen werde. Ich denke, dass wir eine Mannschaft haben, die um die Meisterschaft mitspielt“, blickt der in Nokia geborene Stürmer voraus. „Am meisten aber freue ich mich auf die Fans am Gysenberg. Ich habe gehört, dass die Atmosphäre fantastisch ist. Dies möchte ich gerne erleben“, so Tomi Wilenius, der beim HEV die Rückennummer 63 bekommt, abschließend.