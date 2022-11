Tim Grossniklaus zurÃ¼ck zu den Lakers

Rapperswil. (PM SCRJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers melden den ersten Neuzugang für die nächste Saison. Mit Tim Grossniklaus kommt ein Verteidiger, der bereits früher...

Rapperswil. (PM SCRJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers melden den ersten Neuzugang für die nächste Saison. Mit Tim Grossniklaus kommt ein Verteidiger, der bereits früher für den SCRJ gespielt hat.

Grossniklaus ist beim SC Bern gross geworden und wechselte 2015 zu den Lakers. Er war damit Mitglied eines Teams, das nach dem Abstieg völlig neu formiert werden musste. Der kräftige Verteidiger (184 cm, 92 kg) blieb zwei Jahre am Obersee, bevor ihn sein Weg via Davos, Olten und Kloten zu den SCL Tigers führte. Im Emmental etablierte er sich in der National League und wurde zum Top 6-Verteidiger. In der letzten Saison brachte es der 27-jährige auf beachtliche 14 Punkte – seine bisher beste Ausbeute in der NL. Nun kehrt Tim Grossniklaus zurück zu den Lakers.

Er unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag bis 2024/25 mit Option für ein drittes Jahr.