Thomas bleibt ein Eispirat

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Felix Thomas gehen auch weiterhin gemeinsame Wege!

Der 35-jährige Defensivmann, der bereits seit 2018 für die Westsachsen spielt, hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert und sich somit bis 2024 an den Club gebunden. Der Routinier ist somit bereits der vierte Verteidiger im Team von Cheftrainer Jussi Tuores.

Seit 2018 gehört Felix Thomas zum Aufgebot der Eispiraten und gehört mit seiner ruhigen und abgeklärten Spielweise sowie mit seiner Bodenständigkeit abseits des Eises jeher zu einem wichtigen Eckpfeiler im Team der Crimmitschauer. So kann der gebürtige Berliner bereits auf 251 Partien im Trikot der Westsachsen zurückblicken, in welchen ihm neben sechs eigenen Treffern auch 46 Assists gelangen. „Felix ist einer unserer unauffälligsten Spieler, aber immer Grund solide und so war es für uns kein Thema keinen Vertrag anzubieten“, erläuterte Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer die Verlängerung seines Kontrakts.

„Ich fühle mich sehr gut und bin sehr positiv gestimmt. Ich freue mich über die neue Chance und denke, dass wir zusammen viel erreichen können. Ich kann es kaum erwarten, bis es wieder losgeht.“, erklärte Felix Thomas kurz nach seiner Vertragsunterschrift. „In der Organisation passiert viel. Außerdem erhoffe ich mir viel von unserem alten und neuen Trainer Jussi Tuores, dem ich sehr vertraue. Ich denke, wir werden ein sehr gutes Team zusammenbekommen und freue mich darauf, mit den Jungs zusammen zu wachsen und zusammen zu arbeiten“.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Mario Scalzo, Ole Olleff, Felix Thomas, Max Balinson

Angriff: Colin Smith, Scott Feser, Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble

