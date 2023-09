Testspiel fÃ¼r die Islanders in der Schweiz beim EHC Arosa

Artikel anhören Lindau. (EVL) Die ersten beiden Testspiele haben die EV Lindau Islanders schon absolviert, nun steht wieder ein ganz besonderes Auswärtsspiel auf dem...

Lindau. (EVL) Die ersten beiden Testspiele haben die EV Lindau Islanders schon absolviert, nun steht wieder ein ganz besonderes Auswärtsspiel auf dem Spielplan der Vorbereitung.

Nach der Niederlage in Dornbirn gegen den EC Bregenzerwald und dem 6:3-Sieg gegen den EHC Lustenau wartet jetzt der EHC Arosa auf die Islanders.

Zum nun zweiten Mal, nach 2022, treffen die Lindauer mit Arosa auf einen der traditionsreichsten Schweizer Eishockeyclubs, der aktuell in der dritthöchsten Liga der Schweiz spielt. Schon die Anreise zur Partie am Samstag (09. September / 19:30 Uhr) hat es in sich. Von Chur geht es über 27 km mit 360 Kurven hoch ins 1775m gelegene Arosa inmitten der Graubündner Berge. Im vergangenen Jahr musste man sich dem EHC Arosa in einer spannenden und torreichen Partie, am Ende nur knapp mit 4:5 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Nicht nur die Anfahrt nach Arosa ist etwas Besonderes, auch der EHC weist eine lange und traditionsreiche Geschichte als herausragendes Merkmal auf. Er wurde 1924 gegründet und steht mit neun Meistertiteln noch heute an dritte Stelle der nationalen Bestenliste, hinter dem HC Davos mit 31 Titeln und dem SC Bern mit 16 Titeln. Sieben der neun Titel errangen die Graubündner sogar in Folge, als man von 1951 bis 1957 in jedem Jahr die Meisterschaft holen konnte, hinzu kamen noch die Titel 1980 und 1982. Aktuell spielt der EHC Arosa in der MyHockey League, was bedeutet, dass sie in der dritthöchsten Liga der Schweiz spielen und dies die höchste Amateurliga der Schweiz ist. Darüber kommen nur noch die beiden Profiligen des Alpenlandes, die National League (1. Liga) und die Swiss League (2. Liga).

Nach der spektakulären Anreise auf 1775m Höhe, welche aufgrund der kurvenreichen Strecke nicht mit dem Mannschaftsbus, sondern mit Kleinbussen absolviert werden muss, wird es für die Lindauer im dritten Testspiel der laufenden Vorbereitung darum gehen, sich weiter zu finden und die Spielzüge zu verinnerlichen. Wie auch für den EHC Lustenau (A) am vergangenen Donnerstag, ist es auch für den EHC Arosa das letzte Testspiel vor dem Ligastart in der Schweiz. Die Schweizer sind also schon entsprechend eingespielt, dennoch werden die Islanders auch in Mitten der Graubündner Berge an die guten Leistungen der ersten Testspiele anknüpfen wollen.

Tickets für das Spiel gibt es in Arosa an der Abendkasse, für alle Lindauer Fans die sich dieses Spiel gerne vor Ort anschauen möchten.

