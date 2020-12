TemporÃ¤re Verpflichtung von Konstantin Komarek

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel verpflichtet per sofort bis Ende Dezember den österreichischen Nationalspieler Konstatin Komarek (*1992). Komarek spielte in der laufenden Saison...

Komarek spielte in der laufenden Saison für Dinamo Riga in der KHL. Der Center ist heute Morgen in Biel eingetroffen.

Martin Steinegger, GM EHC Biel: „Konstantin Komarek ist ein offensiv ausgerichteter Center. Er versteht es seine Mitspieler einzusetzen“.

Daniel Villard, CEO EHC Biel: „Aufgrund der unbestimmten Ausfallzeit von David Ullström sowie der Abwesenheit von Petteri Lindbohm mit der finnischen Nationalmannschaft haben wir uns für dieses befristete Engagement entschieden“.

Die Kosten werden über die Ausfallversicherung von Ullström getragen und belasten das Clubbudget nicht zusätzlich.