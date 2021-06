T.J. Brennan verstÃ¤rkt Defensive der Red Bulls

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg freut sich über die Verpflichtung von T.J. Brennan. Der Verteidiger stand mehrere Jahre in der...

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg freut sich über die Verpflichtung von T.J. Brennan. Der Verteidiger stand mehrere Jahre in der NHL unter Vertrag und gehörte über viele Jahre zu den offensivstärksten Abwehrspielern der American Hockey League (AHL).

T.J. Brennan: „Die Red Bulls sind als eine erstklassige Organisation bekannt. Der Club will Titel gewinnen und eine Umgebung schaffen, in der man als Spieler wachsen und erfolgreich spielen kann. Hier liegen der Club und ich in unseren Prioritäten und moralischen Vorstellungen auf einer Wellenlänge. Ich freue mich, Teil der Red Bulls Familie zu sein und dabei helfen zu können, hoffentlich die Meisterschaft zu gewinnen.“

Brennan (32) wurde 2007 in der 2. Runde von den Buffalo Sabres gedraftet, für die er von 2011-2013 insgesamt 21 Spiele bestritten hat. Anschließend schnürte er in der NHL noch für die Florida Panthers (2013) und die Toronto Maple Leafs (2014-2015) die Schlittschuhe. In insgesamt 53 NHL-Einsätzen kam der Verteidiger auf 13 Punkte (5 Tore/8 Assists).

Weiterhin absolvierte Brennan 679 reguläre Saisonspiele in der AHL. Dabei erzielte er für Portland, Rochester, Toronto, Rockford und Lehigh insgesamt 478 Punkte (157 Tore/321 Assists). Hinzu kamen 63 Playoff-Einsätze mit 44 Punkten (18 Tore/26 Assists).

Drei Mal beendete Brennan eine AHL-Saison als punktbester Defensivspieler der Liga, vier Mal war er bester Torjäger unter allen Abwehrspielern. Seine Leistungen brachten ihm fünf Einladungen ins AHL-All-Star-Team und zwei Ehrungen als bester Verteidiger der AHL.

Coronabedingt verschlug es Brennan vergangene Saison erstmalig in seiner Karriere nach Europa. Er spielte für den HC Thurgau und kam in der Schweizer Liga auf 24 Zähler in 21 Grunddurchgangsspielen (10 Tore/14 Assists) sowie auf 4 Punkte in 6 Playoff-Spielen (2 Tore/2 Assists). Seine 10 Treffer in der Hauptrunde waren die meisten der Liga unter allen Defensivspielern.

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

Florian Bugl (GER)

Jean-Philippe Lamoureux (USA)

Nicolas Wieser (AUT)

Verteidigung

T.J. Brennan (USA)

Dominique Heinrich (AUT)

Alexander Pallestrang (AUT)

Lukas Schreier (AUT)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Layne Viveiros (AUT/CAN)

Philipp Wimmer (AUT)

Kilian Zündel (AUT)

Sturm

Florian Baltram (AUT)

Jakub Borzecki (GER/POL)

Tim Harnisch (AUT)

Mario Huber (AUT)

Paul Huber (AUT)

Jan-Mikael Järvinen (FIN)

Danjo Leonhardt (GER)

Ty Loney (USA)

Oskar Maier (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)