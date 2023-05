Swiss League definitiv mit zehn Mannschaften

Zürich. (PM SIHF) Die Swiss League startet die kommende Saison 2023/24 definitiv mit zehn Mannschaften. Die «Ticino Rockets» spielen neu in Bellinzona, ändern ihren...

Zürich. (PM SIHF) Die Swiss League startet die kommende Saison 2023/24 definitiv mit zehn Mannschaften.

Die «Ticino Rockets» spielen neu in Bellinzona, ändern ihren Namen in «Bellinzona Rockets» und verbleiben in der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Liga.

«Ich freue mich, dass die Situation rund um die Swiss League nun definitiv geklärt ist», sagt Patrick Bloch, CEO von Swiss Ice Hockey. Aufgrund der unklaren Ausgangslage, ob die Liga in der nächsten Saison neun oder zehn Mannschaften umfassen wird, mussten verschiedene Eventualplanungen gemacht werden. «Der Entscheid der Bellinzona Rockets ermöglicht es uns nun, die Planung für die anstehende Saison umgehend zu finalisieren.»

Folgende Mannschaften spielen in der Saison 2023/24 in der Swiss League: EHC Basel, Bellinzona Rockets, HC La Chaux-de-Fonds, GCK Lions, EHC Olten, HC Thurgau, EHC Visp, EHC Winterthur, HC Sierre, HCV Martigny

