Sven Senteler unterzeichnet langfristig beim EVZ

Zug. (PM EVZ) Sven Senteler spielt mittlerweile seine 8. Saison im Dress der Zuger und wird bis mindestens zur Saison 2025/26 am Zugersee bleiben.

In seinen ersten sieben Jahren beim EVZ erzielte der 30-Jährige in 367 National League-Spielen 64 Tore und gab 62 Assists. 2021 und 2022 feierte er mit den Zugern zwei Mal den Schweizer Meistertitel und hatte insbesondere 2022 mit neun Scorerpunkten und einer +6-Bilanz in den Playoffs einen grossen Anteil an der Titelverteidigung. In der laufenden Saison steht der Center bei einem Assist in zwei Spielen.

«Sven Senteler hat sich in den letzten Jahren stets weiterentwickelt und ist ein wichtiger Pfeiler in unserer Mittelachse», sagt General Manager Reto Kläy. «Mit seiner Erfahrung wird er unsere Mannschaft auch in den kommenden Jahren bereichern. Wir freuen uns, dass er bis 2026 ein Teil des EVZ sein wird.»