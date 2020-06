StÃ¼rmertrio verlÃ¤ngert beim TEV

Miesbach. (PM TEV) Auch in dieser Woche kann der TEV weitere Vertragsverlängerungen vermelden. Aus der Abteilung Offensive verlängern mit Filip Kokoksa, Mäx Hüsken und...

Miesbach. (PM TEV) Auch in dieser Woche kann der TEV weitere Vertragsverlängerungen vermelden. Aus der Abteilung Offensive verlängern mit Filip Kokoksa, Mäx Hüsken und Sebi Höck, drei Spieler aus dem letztjährigen Meisterkader.

Mit der Verlängerung von Filip Kokoska bleibt auch der zweite Kontingentsspieler dem TEV Miesbach für die nächste Saison erhalten. Der 23Jährige Tscheche, der im Dezember der Saison 2018/19 zum TEV wechselte, konnte auch in der diesjährigen Meistersaison überzeugen. In 32 Spielen scorte Filip 65 Punkte (19 Tore / 46 Assists) und war zweitbester Scorer in den Reihen des TEV hinter Landsmann Bobby Slavicek, sowie achtbester Scorer der Bayernliga. Trotz zwischenzeitlichen Verletzungspech im Dezember, half Kokoska der Mannschaften mit wichtigen Torbeteiligungen und sorgte mit seiner feinen Stocktechnik für das ein oder andere Raunen im Miesbacher Eisstadion. Noch beeindruckender sind die Gesamtzahlen: In 59 Spielen im TEV- Trikot konnte Kokoska ganze 112 Scorerpunkte (33 Tore / 79 Assists) verbuchen sowie 1,89 Punkte pro Spiel, wobei er des Öfteren als Vorlagengeber für die Reihenkollegen Slavicek oder Feuerreiter Felix fungiert. Er zählt somit zu den Top-Vorlagengeber der vergangen zwei Saisonen in der Bayernliga und als wichtige Stütze der Offensive des TEV. „ Ohne Verletzungen hätte Filip gute Chancen auf den Scorertitel gehabt, dabei steckt noch einiges an Potential in ihm. Deshalb erwarten wir von ihm auch eine Leistungssteigerung,“ schwärmt der Sportliche Leiter Stefan Moser von dem Linksschützen, der den Sommer in Miesbach verbringt und beim Sponsor H&K Metall arbeitet.

Auch der vor der Saison von Ligakonkurrent Geretsried verpflichtete Mäx Hüsken, läuft in der Saison 2020/21 in den Farben Rot/Weiß auf. Der 26 Jährige hatte keine Anlaufschwierigkeiten und war unter Coach Kathan stets gesetzt im Angriff des TEV. Das Vertrauen zahlte er auch zurück und war bis zu seiner Verletzung (Fingerbruch) in Top Form, die ihn leider über einen Monat außer Gefecht setzte. Doch Mäx kämpfte sich zurück und gab zum Ende der Verzahnungsrunde sein Comeback. Trotz Verletzungspause war Hüsken der 5.- beste Scorer des TEV und verzeichnete in 26 Spielen starke 29 Scorerpunkte (12 Tore/ 17 Assists). „ Max ist ein offensiv denkender Spieler mit Torjägerqualitäten, dem wir auch zutrauen sich nochmals zu steigern,“ freut sich Moser über die Zusage.

Mit Sebastian Höck kann der TEV zudem ein weiteres Eigengewächs an sich binden. Sebi durchlief alle Nachwuchsmannschaften des TEV Miesbach und ist seit 2 Jahren fester Bestandteil der 1.Mannschaft. Der 24-Jährige hat bereits 70 Spiele ( 6 Oberliga Spiele) für den TEV bestritten, wobei er 2 Tore und 4 Assists erzielen konnte. In der letzten Saison half er auch vermehrt in der Spielgemeinschaft TSV Schliersee/Miesbach 1b aus und konnte mit den Renken den Landesligaaufstieg feiern. „Sebi verfügt über eine tadellose Einstellung und ein großes Kämpferherz. Er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist auch in der Kabine sehr wichtig. er lebt TEV wie kaum ein anderer,“ berichtet Teamleiter David Keckeis.