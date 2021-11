Straubing: Verlegung der AuswÃ¤rtspartie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven

Straubing. (PM Tigers) Das Auswärtsspiel der Straubing Tigers gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven wird verschoben. Die Partie war ursprünglich für kommenden Freitag, den 03.12.2021,...

Die Partie war ursprünglich für kommenden Freitag, den 03.12.2021, angesetzt und findet nun am Dienstag, den 22.02.2022 (Spielbeginn: 19:30 Uhr) statt. Die Straubing Tigers hatten die Verlegung beantragt, die Fischtown Pinguins haben dem Wunsch entsprochen, ebenso die PENNY DEL. Grund für die Verschiebung ist die aktuelle Gesundheitssituation der Spieler des niederbayerischen Clubs.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, bedankt sich bei der Bremerhavener Organisation für ihre Kooperationsbereitschaft: „Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei Alfred Prey und Hauke Hasselbring von der Geschäftsleitung der Fischtown Pinguins für ihr Verständnis und ihre Solidarität bedanken. In diesen Zeiten wird der Zusammenhalt der Clubs in der PENNY DEL deutlich und ich freue mich sehr, dass uns die Fischtown Pinguins mit der Verlegung einen fairen Wettkampf ermöglichen.“