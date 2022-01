Straubing Update: Weitere Corona-FÃ¤lle – Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings findet nicht statt

Straubing. (PM Tigers) Drei weitere Spieler wurden bei den heutigen PCR-Tests positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Betroffenen haben sich umgehend in häusliche Isolation...

Straubing. (PM Tigers) Drei weitere Spieler wurden bei den heutigen PCR-Tests positiv auf das Corona-Virus getestet.

Die Betroffenen haben sich umgehend in häusliche Isolation begeben, es geht ihnen den Umständen entsprechend gut.

Update:

Neben den bereits bekannten drei positiven Corona-Tests vom Vormittag haben die Straubing Tigers nun drei weitere Corona-Fälle in ihren Reihen zu vermelden. Alle Spieler haben sich umgehend in die häusliche Isolation begeben, es geht ihnen soweit gut. Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann daher auch für die Sonntagspartie (ursprünglich 23.01.2022; 14:00 Uhr) gegen die Wild Wings keine spielfähige Mannschaft stellen. Die Offiziellen beider Mannschaften befinden sich in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der Liga hinsichtlich einer Neuansetzung der Partie.