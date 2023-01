Straubing: KapitÃ¤n Sandro SchÃ¶nberger bleibt an Bord

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können am heutigen Donnerstag die vorzeitige Vertragsverlängerung von Sandro Schönberger bekanntgeben. Der 35-Jährige geht damit in seine 15....

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können am heutigen Donnerstag die vorzeitige Vertragsverlängerung von Sandro Schönberger bekanntgeben.

Der 35-Jährige geht damit in seine 15. Spielzeit beim niederbayerischen PENNY DEL-Club und ist mit 625 Partien (in der PENNY DEL und CHL) der neue Rekordspieler der Straubing Tigers.

„Sandro ist mittlerweile ein echtes Urgestein in unserem Club. Er arbeitet seit Jahren hart auf dem Eis und gibt stets alles für das Team. Sandro ist auch abseits des Eises ein sehr wichtiger Bestandteil und eine Leitfigur für die Mannschaft. Er ist ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler. Ich freue mich unwahrscheinlich, dass Sandro uns ein weiteres Jahr erhalten bleibt“, so Jason Dunham. Der Sportliche Leiter ergänzt: „Ich möchte mich herzlich bei seiner Frau Caroline und seinen Kindern bedanken, die ihn auf diesem Weg so großartig unterstützen.“

Zur Verlängerung seines Vertrags sagt der gebürtige Weidener selbst: „Weiterhin im Trikot der Straubing Tigers auflaufen zu dürfen, ist eine große Ehre für mich. Das Team, die ganze Organisation und die Fan-Kultur sind einzigartig. Ich habe noch immer großen Spaß am Eishockey und freue mich, dass ich weiterhin ein Teil der Mannschaft bin. Die Vertragsverlängerung ist allerdings nur möglich, weil mich meine Familie so großartig unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar.“