Starbulls verlÃ¤ngern im Quartett

Rosenheim. (PM Starbulls) Der Starbulls Kader für die Saison 2020/2021 nimmt weiter Formen an: Torhüter Andreas Mechel, die Verteidiger Tobias Draxinger und Simon Heidenreich...

Rosenheim. (PM Starbulls) Der Starbulls Kader für die Saison 2020/2021 nimmt weiter Formen an: Torhüter Andreas Mechel, die Verteidiger Tobias Draxinger und Simon Heidenreich sowie der Angreifer Dominik Daxlberger tragen auch in der kommenden Spielzeit das Grün-Weiße Starbulls Trikot.

Torhüter Andreas Mechel wechselte im Januar 2020 von den Selber Wölfen an die Mangfall und wurde innerhalb kurzer Zeit zu einem sicheren Rückhalt im Starbulls Tor. Der gebürtige Tegernseer absolvierte in der abgelaufenen Saison 15 Spiele für die Starbulls und strahlte dabei stets viel Ruhe aus. Der 188 cm große und 28 Jahre alte Mechel wurde in der Nachwuchsabteilung des TEV Miesbach ausgebildet und gewann mit den Bietigheim Steelers zweimal den Meistertitel in den zweithöchsten deutschen Spielklassen (DEL und 2. Bundesliga).

Tobias „Tobi“ Draxinger stammt aus dem Nachwuchs des ERSC Ottobrunn, schnürte aber bereits in jungen Jahren im damaligen DNL-Team (2000 – 2003) die Schlittschuhe für die Grün-Weißen. Der 191 cm große und stets zuverlässige Draxinger kam 2017 vom SC Riessersee an die Mangfall. Seitdem erzielte der 35-jährige und mit 481 DEL Spielen dekorierte Draxinger in 133 Spielen insgesamt 29 Tore für die Starbulls und legte 49 Treffer für seine Mitspieler auf.

Den 24-jährige Simon Heidenreich kann man, trotz dass er in Traunstein geboren wurde, inzwischen als waschechten Rosenheimer bezeichnen. Bis auf einen kurzen Ausreißer zum Nachwuchs des ESV Gebensbach stand „Heidi“ stets mit dem Bullen auf der Brust auf dem Eis. Im Seniorenbereich stand Heidenreich, welcher bei den Starbulls auch als Nachwuchstrainer aktiv ist, insgesamt 199-mal für seine Farben auf dem Eis. Dabei gelangen ihm 9 Tore und 14 Assists.

Mit dem DEL erfahrenen Dominik Daxlberger bleibt ein vielseitig einsetzbarer Mittelstürmer dem Team von Starbulls Coach John Sicinski erhalten. Der 27-jährige gebürtige Rosenheimer absolvierte im Seniorenbereich 383 Partien für seine Heimatstadt. Dabei erzielte er in Summe 48 Tore und legte weitere 136 Tore für seine Teamkollegen auf.

Daxlberger, der bereits im Alter von zarten 16 Jahren im Starbulls Aufstiegsteam in die 2. Bundesliga stand, durchlief alle Stationen der Rosenheimer Nachwuchsschmiede.

Sicherheit, Erfahrung, Flexibilität, Top-Torschütze

Starbulls Coach John Sicinski sagt zu den Vertragsverlängerungen mit vier seiner Schützlinge aus der vergangenen Spielzeit: „Andreas Mechel hat Konstanz und Stabilität in unser Torhüterspiel gebracht. Er strahlt viel Ruhe aus und gibt unserem Team die Sicherheit, die es braucht. Mit deutlich mehr Spielen und besserem Rhythmus wird er viel an Selbstvertrauen gewinnen und damit der starke Rückhalt sein, den wir in der kommenden Saison benötigen.

Tobi Draxinger bringt viel Erfahrung und Stabilität in unsere Verteidigung. Den größten Teil der Saison stand er zusammen mit Florian Krumpe auf dem Eis und hatte dabei vorrangig defensive Aufgaben zu verrichten und wurde oft gegen den gegnerischen Top-Stürmer eingesetzt. Tobi wird für unsere jungen Verteidiger in der kommenden Saison sehr wichtig werden.

Simon Heidenreich ist ein sehr flexibel einsetzbarer und loyaler Spieler. Er wird als Verteidiger beginnen und ist auch dafür eingeplant. Wir aus dem Trainerteam schätzen es aber sehr, dass wir ihn in der Not ohne nachzudenken auch als Stürmer einsetzen können. Diese Vielseitigkeit macht ihn für uns extrem wertvoll.

Im Laufe der vergangenen Saison hat Dominik Daxlberger für mich einen großen Sprung nach vorne gemacht und war in der Meisterrunde sogar unser Top-Torschütze des kompletten Kaders. Wenn er da weitermacht wo er aufgehört hat, wird er für unser Team sehr sehr wertvoll werden. Zudem ist er mit 27 Jahren im besten Eishockey Alter überhaupt.“

Der Kader der Starbulls Rosenheim für die Saison 2020/2021 (Stand: 25. Mai 2020)

Tor (2): Andreas Mechel, Marinus Schunda

Verteidigung (6): Maximilian Vollmayer, Florian Krumpe, Dennis Schütt, Dominik Kolb, Tobias Draxinger, Simon Heidenreich

Angriff (7): Alexander Höller, Michael Baindl, Enrico Henriquez, Kevin Slezak, Sebastian Stanik, Florian Maierhofer, Dominik Daxlberger

Cheftrainer: John Sicinski

Co-Trainer: Derek Mayer