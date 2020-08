Starbulls Nachwuchs startet Eistraining

Rosenheim. (PM SBR) Die Eiszeit ist zurück in Rosenheim: Am kommenden Montag, den 31.08.2020, startet der Nachwuchs der Starbulls mit dem offiziellen Eistraining in...

Rosenheim. (PM SBR) Die Eiszeit ist zurück in Rosenheim: Am kommenden Montag, den 31.08.2020, startet der Nachwuchs der Starbulls mit dem offiziellen Eistraining in die Saison 2020/2021.

Diese Trainingseinheiten werden unter strenger Einhaltung aller nötigen Hygienemaßnahmen, sowie unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten.

„Endlich wieder Eis unter den Schlittschuhen!“ – das werden sich am kommenden Montag, den 31.08.2020, ganz viele Jungs und Mädels aus dem Nachwuchsbereich der Starbulls Rosenheim denken, denn dann beginnt das offizielle Eistraining für die kommende Eishockeysaison 2020/2021.

In den vergangenen Jahren wurden insbesondere die ersten Trainingseinheiten aller Starbulls Teams von vielen interessierten Fans auf den Tribünen verfolgt. Dies wird in diesem Jahr aber leider nicht möglich sein. Aufgrund der nötigen Corona-Prävention muss der Trainingsbetrieb im ROFA-Stadion bis auf weiteres ohne Zuschauer und auch ohne die Eltern des Starbulls-Nachwuchs stattfinden. Alle Übungseinheiten der Grün-Weißen Nachwuchscracks werden unter strenger Einhaltung aller nötigen und gesetzlich vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen abgehalten.

Umfangreiches Hygienekonzept und großer Dank

„Wir haben in den vergangenen Wochen viele Stunden damit verbracht, stichhaltige, belastbare und gut umsetzbare Konzepte für unseren Trainingsbetrieb zu entwickeln. Diese Beschlüsse wurden in enger Zusammenarbeit mit den dafür zuständigen Sportverbänden und den örtlichen Behörden getroffen. Hierfür möchten wir uns auf diesem Weg bei allen involvierten Stellen, insbesondere auch beim hiesigen Ordnungs- und Gesundheitsamt sowie den Eismeistern des ROFA-Stadion für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Unser großer Dank geht auch an alle Trainer und Betreuer aus dem Nachwuchs, die bei der Planung und Umsetzung ganz eng eingebunden waren und es weiterhin sein werden. Abschließend bedanken möchte ich mich bei allen unseren Kindern und Jugendlichen aus dem Nachwuchs für ihr Verständnis und ihre tolle Mitarbeit beim Einhalten aller nötigen Regeln. Wir wissen, dass das nicht immer leichtfällt und genau deswegen sind wir sehr stolz auf euch“, sagt Starbulls Nachwuchsleiter Oliver Häusler.

Zuhause bleiben und „zamhoidn“

Daniel Bucheli, Geschäftsführer des Starbulls Rosenheim e.V. ergänzt: „Ich möchte hiermit an alle unsere treuen Grün-Weißen Fans appellieren: Kommt nicht zum Training ins ROFA-Stadion und bleibt zuhause, auch wenn es euch schwerfällt. Nur wenn wir uns alle an die notwenigen Maßnahmen halten, können wir diese Pandemie eindämmen und nur dann gibt es die Möglichkeit, dass wir unseren geliebten Eishockeysport auch bald wieder alle gemeinsam erleben können. Die 7-Tage Inzidenz in Rosenheim ist aktuell als sehr hoch anzusehen und daher möchte ich euch alle auch in eurem Alltag, abseits der Starbulls, darum bitten, die nötigen Abstände einzuhalten, Masken zu tragen und insbesondere auf ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen zu achten. Also „hoid ma zam“ und machen das Beste daraus“.

Viel Trainings- und Hockey-Content via Social-Media

Um alle Grün-Weißen Anhänger so gut wie möglich über den Trainings- und Sportbetrieb der Starbulls auf dem Laufenden zu halten, werden die Starbulls in den kommenden Wochen versuchen, so viel Bild- und Videomaterial wie möglich über den Trainingsbetrieb auf den bekannten Social-Media-Kanälen anzubieten.