Spitzenspiel am â€žTag des Stammvereinsâ€œ – Deggendorfer SC empfÃ¤ngt Memmingen Indians

Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Sonntag um 16 Uhr kommt es bereits zur familienfreundlichen Zeit zum Showdown im Rennen um Rang drei.

Mit neun Punkten Rückstand und einer Partie mehr lauern die Indians aktuell noch auf Rang drei. So könnte es am kommenden Sonntag durchaus schon zu einer Vorentscheidung um diesen kommen. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge musste man sich am vergangenen Sonntag mit 9:0 gegen die Blue Devils Weiden deutlich geschlagen geben.

Personell kann Headcoach Daniel Huhn nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Top-Stürmer Jaroslav Hafenrichter hat sich nach langer Verletzungspause nahtlos in die Mannschaft eingefügt und beweist das nach 15 gespielten Partien mit 26 Scorerpunkten. Verteidiger Lubor Pokovic muss sich einer Operation unterziehen und fällt bis auf weiteres aus, Torhüter Luca Ganz wechselte unter der Woche in die Oberliga Nord zu den Icefighters Leipzig.

Das Team um Übungsleiter Jiri Ehrenberger, welcher seinen Vertrag kürzlich für die kommende Spielzeit verlängert hat, ist sich der Herausforderung bewusst. Sicherlich wird die Mannschaft wie gewohnt alles daran setzen, den dritten Rang zu festigen und den „Tag des Stammvereins“ erfolgreich zu gestalten. Bereits am Memminger Hühnerberg und in der heimischen Festung an der Trat konnte man je einen Sieg einfahren.