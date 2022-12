SÃ¶derholms Assistent wird Nachfolger von Daniel Naud in Bietigheim

Bietigheim. (PM Steelers.de) Der Nachfolger von Daniel Naud als Chefcoach hinter der Bande ist gefunden – der 45-jährige Finne Pekka Kangasalusta leitet ab sofort...

Bietigheim. (PM Steelers.de) Der Nachfolger von Daniel Naud als Chefcoach hinter der Bande ist gefunden – der 45-jährige Finne Pekka Kangasalusta leitet ab sofort die sportlichen Geschicke der Schwaben.

Der aus dem westfinnischen Jurva stammende ehemalige Verteidiger war vor seinem Antritt im Ellental Assistenztrainer des im November zurückgetretenen Bundestrainers Toni Söderholm. Bevor Pekka für den DEB arbeitete, sammelte er viel Erfahrung sowohl als Head,- als auch als Assistenzcoach in den Topligen Finnlands, der KHL und der slowakischen Liga. Im Jahr 2018 war er als Assistenztrainer der finnischen Nationalmannschaft sowohl bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang als auch bei der Weltmeisterschaft in Dänemark im Einsatz.

„Wir freuen uns, dass Pekka nun all seine Energie investiert, um unser Ziel in dieser Saison zu erreichen. Diese Aufgabe wird er gemeinsam mit Fabian Dahlem angehen. An dieser Stelle möchten wir uns bei Fabian herzlichst bedanken, dass er kurzfristig Verantwortung übernommen und die Mannschaft mit dem tollen Auftritt in Wolfsburg und dem Sieg gegen Bremerhaven wieder auf die Erfolgsspur gebracht hat“, so der Klub in einer Mitteilung.