So sehen die neuen Trikots des Vizemeisters aus

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben ihre offiziellen Trikots für die Saison 2021-2022 in der Penny DEL vorgestellt. Die brandneuen Jerseys sind ab...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben ihre offiziellen Trikots für die Saison 2021-2022 in der Penny DEL vorgestellt.

Die brandneuen Jerseys sind ab sofort im Online Shop bestellbar und kommen bereits am Freitag im Rahmen des ersten Testspiels beim Gäuboden-Volksfest-Cup (14.30 Uhr vs. ERC Ingolstadt) zu ihrem ersten Einsatz.

Der deutsche Vizemeister setzt analog zu den vergangenen Spielzeiten auf drei unterschiedliche Designs: Das Heimtrikot ist wie gewohnt in Orange gehalten und wird durch ein dunkles Punktemuster am Saum ergänzt. Auswärts treten die Niedersachsen wieder in Weiß auf, wobei das Trikot mit klarem Design und markanten Linien nach NHL-Vorbild angelegt ist. Das sogenannte 3rd-Jersey ist Schwarz und besticht durch orange Highlights am Rand sowie an den Ärmeln. Das Grizzlys-Logo, der Spielername und die Trikotnummern sind in der Players-Edition als Patch hochwertig aufgestickt.

Ein Detail haben alle Trikotvarianten gemeinsam: das Neon-Orange. „Wir wollen mit diesem auffälligen Farbton bewusst ein Statement setzen. Gerade in Nordamerika und speziell im American Football erfreuen sich die Neontöne in den Trikots großer Beliebtheit. Ich bin davon überzeugt, dass die neuen Trikots auch bei unseren Fans Anklang finden werden. Unsere Mannschaft bereitet sich akribisch und konzentriert auf die kommende Saison vor und genau diese Entschlossenheit und Angriffslust wollen wir auch mit unseren Trikots demonstrieren“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Charly Fliegauf.