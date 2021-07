So bereitet sich die DEG auf die neue Saison vor

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG wird vor der am 9. September beginnenden PENNY DEL-Saison 2021/22 insgesamt sieben Testspiele bestreiten. Darunter sind zwei Turnierteilnahmen...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG wird vor der am 9. September beginnenden PENNY DEL-Saison 2021/22 insgesamt sieben Testspiele bestreiten.

Darunter sind zwei Turnierteilnahmen in Bremerhaven und Dresden. Das Vorbereitungsprogramm 2021 in der Übersicht:

Freitag, 13. August 2021, 19.30 Uhr in Düsseldorf (Brehmstraße):

Düsseldorfer EG – Iserlohn Roosters. Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Trainingseinheit ohne Zuschauer.

Sonntag, 15. August 2021, 15.00 Uhr in Krefeld:

Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG

Freitag, 20. August 2021, 17.00 Uhr in Bremerhaven (SWB Cup):

Düsseldorfer EG – Iserlohn Roosters

Samstag, 21. August 2021, im Bremerhaven (SWB Cup):

Spiel um Platz 3 oder Finale gegen Bremerhaven oder Esbjerg. Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben.

Freitag, 27. August 2021, 19.30 Uhr in Köln:

Kölner Haie – Düsseldorfer EG

Sonntag, 29. August 2021, 15.00 Uhr in Düsseldorf (PSD BANK DOME):

Düsseldorfer EG – Grizzlys Wolfsburg

Dieses Spiel ist möglicherweise auch als offizielle Saison-Eröffnungsfeier geplant. Details zu Zuschauerkapazitäten, Tickets etc. sind noch in Klärung. Dauerkarteninhaber der DEG werden vorrangig behandelt.

Samstag, 4. September 2021, 19.00 Uhr in Dresden (Dresden Cup):

Dresdner Eislöwen – Düsseldorfer EG

Sonntag , 5. September 2021, in Dresden (Dresden Cup):

Spiel um Platz 3 (15.00 Uhr) oder Finale (18.30 Uhr) gegen Nürnberg oder Iserlohn.

DEG Sportdirektor Niki Mondt: „Durch die Pandemie sind auch 2021 keine weiten Reisen und Trainingslager sinnvoll. Wir haben uns deshalb auf logistisch einfache Spiele innerhalb Deutschlands gegen Teams aus der DEL konzentriert. Sie werden für unsere neue Mannschaft eine gute Standortbestimmung sein.“

Endlich wieder Eishockey!

Mit puckigen Grüßen

Ihre DEG