Siegesserie der Crocodiles endet in Mellendorf

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Auswärtsspiel gegen die Hannover Scorpions am Freitagabend mit 2:7 (0:1/0:4/2:2) verloren. Ohne Juuso Rajala und Daniel...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Auswärtsspiel gegen die Hannover Scorpions am Freitagabend mit 2:7 (0:1/0:4/2:2) verloren.

Ohne Juuso Rajala und Daniel Visner ging es für die Crocodiles in der Wedemark denkbar schlecht los. Ex-Krokodil Dennis Reimer brachte die Wedemarker nach knapp vier Minuten in Führung. Die Hamburger agierten daraufhin zu vorsichtig und konnten in der Offensive wenig kreieren.

Im zweiten Spielabschnitt wurde es nicht besser – ganz im Gegenteil. Die Scorpions erhöhten durch Steven Raabe (21.), James Bettauer (22.), Patrick Klöpper (31.) und Brandon Alderson (38.) auf 0:5.

Im Schlussdrittel legte Dennis Reimer noch einmal nach (42.), bevor Max Spöttel auf 1:6 verkürzte (42.). Als Ilja Fleischmann in der 48. Minute per Powerplay-Treffer auf 2:6 verkürzte, gab es für die Hamburger einen kleinen Hoffnungsschimmer. Doch von Seiten der Gäste kam nichts zählbares mehr, während Christoph Kabitzky in der 58. Minute mit dem 2:7 den Schlusspunkt setzte.

„Wir haben uns viel vorgenommen, konnten das aber nicht umsetzen. Eigentlich müssen wir deren kleinen Kader in Grund und Boden laufen, aber wir waren zu vorsichtig und haben die Beine nicht bewegt. Das reicht so nicht“, sagte Max Spöttel.

4567 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München