Sieg im Spitzenspiel: Huskies holen drei Punkte in Ravensburg

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Zum heutigen Spitzenspiel in der DEL2 ging es für die Huskies in die CHG-Arena, wo sie die Towerstars erwarteten....

Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel, brachte Louis Brune die Schlittenhunde zu Beginn des Mittelabschnitts in Führung. Diese knappe Führung ließen sich die Gäste auch im weiteren Spielverlauf nicht mehr nehmen. Keck besiegelte den Auswärtserfolg schlussendlich mit seinem Empty-Net-Treffer.

Die Huskies kamen besser in die Partie und konnten sich bereits früh belohnen. In der vierten Spielminute fasste sich Faber von der blauen Linie ein Herz und zog ab. Sein Schuss schlug im linken oberen Eck zum 1:0 ein. Erheblichen Anteil an dem Treffer hatte außerdem Lois Spitzner, welcher Towerstars-Goalie Sharipov die Sicht versperrte. Der Gegentreffer wirkte wie ein Weckruf auf die Gastgeber, welche sich in den folgenden Minuten bis zum Powerbreak erstmals dem Tor von Maxwell annäherten. Zum Ausgleich kam Ravensburg dann schließlich im Powerplay durch einen Schlagschuss von Latta ins linke Eck (12.). Ihr zweites Powerplay ließen die Towerstars ungenutzt, weswegen es beim 1:1 zur ersten Pause blieb.

Auch im zweiten Drittel geben die Huskies sofort wieder den Ton an und gehen so auch schnell wieder in Führung. Nach Vorarbeit von Weidner bekam Brune den Puck im Slot und konnte durch die Beine von Sharipov zum 2:1 abschließen (21.). Nach einem Check gegen Müller bekamen die Schlittenhunde ein fünfminütiges Überzahlspiel zugesprochen, strahlten jedoch keinerlei Gefahr aus und konnten diesen Vorteil so nicht ausnutzen. In der 29. Minute wurde es kurz unübersichtlich vor dem Tor der Nordhessen, Maxwell behielt jedoch die Übersicht. Im direkten Gegenangriff traf Keck nur den Pfosten (29.). Defensiv ließen die Huskies in den verbleibenden Minuten im Drittel nichts anbrennen. Auch eine weitere Unterzahlsituation überstanden sie schadlos und so ging es mit einer knappen Führung in die zweite Pause.

Nach einer Strafe für Spielverzögerung gegen Maxwell, bekamen die Towerstars auch im Schlussdrittel wieder eine frühe Überzahlsituation. Den gefährlichsten Abschluss für die Gastgeber im Powerplay hatte Latta, dessen Schuss aus linker Position allerdings von Maxwell mit seiner Schulter abgewehrt werden konnte (45.). In der Folge waren es die Huskies, welche wieder zunehmend spielbestimmend agierten, allerdings fand keiner der vielen Abschlüsse um die Mitte des Schlussdrittels das Netz. Zwar verpassten es die Schlittenhunde lange Zeit, das Spiel vorzuentscheiden, allerdings ging auch von den Towerstars nicht mehr viel Gefahr aus. Die Entscheidung fiel so erst durch den Treffer von Tristan Keck ins leere Tor, nachdem dieser selbst die Scheibe an der blauen Line der Huskies erobert hatte (59.). So bringen die Huskies drei Punkte mit im Gepäck zurück nach Nordhessen.

Tore:

1:0 Faber (Spitzner, Detsch – 4. Min.)

1:1 Latta (PP – Alfaro, Granz – 12. Min.)

2:1 Brune (Weidner – 21. Min.)

3:1 Keck (ENG – 59. Min.)