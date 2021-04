SHL-Playoffs: Spannung im Halbfinale !

Bastad (JGJ) Zum Einzug ins Finale werden nur 3 Siege aus maximal 5 Spielen benötigt, aber es ist jetzt klar, dass es für keine...

Bastad (JGJ) Zum Einzug ins Finale werden nur 3 Siege aus maximal 5 Spielen benötigt, aber es ist jetzt klar, dass es für keine Mannschaft ein kurzer Weg war.

Växjö fuhr mit einem Sieg und einer Niederlage nach Örebro, konnte dann aber nun auswärts im dritten Spiel mit einem denkbar knappen 1:0 Sieg die folgende Begegnung zum Matchballspiel machen. Dieser Matchball wurde aber am Dienstag nicht genutzt. Nach einer zu Beginn des letzten Drittels fast sicheren 3:0 Führung konnte Örebro, dann am Ende nur mit einem knappen 3:2 die Spielbilanz ausgleichen. Die Entscheidung fällt nun im letzten Spiel am kommenden Donnerstag in Växjö.

Roegle reiste mit 2 Siegen aus den zwei Heimspielen direkt zu 2 Matchballspielen nach Skelleftea.

Dort konnte die in der Vereinsgeschichte bis dahin noch nie erlebte Siegesserie nicht direkt fortgesetzt werden. Roegle ging mit einem großen Handicap in die erste Rückspielbegegnung, da es mehrere Ausfälle von tragenden Spielern der Erfolgsserie wegen Verletzungen hinnehmen musste. Unter ihnen auch Moritz Seider, der im letzten Heimspiel nach einer Verletzung nicht mehr weiter spielen konnte. Er reiste zwar mit der Mannschaft mit nach Skelleftea, konnte aber im ersten Rückspiel nicht aufs Eis.

Moritz Seider war noch vor den Halbfinals von den Statistikexperten „EliteProspects.com“ als bester Nachwuchsspieler der Saison ausgezeichnet worden.

Er fehlte Roegle am Montag bei einer klaren 4:1 Niederlage.

Am Dienstag stand er wieder auf dem Eis und konnte mit einem „Assist“ zwar seinen Anteil zum 1:1 Ausgleich im zweiten Drittel beitragen. Das letzte Drittel war ohne echte Höhepunkte, ohne Tore und ohne Strafzeiten und so fiel die Entscheidung erst in der 8. Minute der Verlängerung gegen das als Vizemeister der Hauptrunde favorisierte Team aus Ängelholm.

Es war die Routine des 37 jährigen Joakim Lindström, ein Oldie im Team von Skelleftea mit Erfahrungen in der NHL bei den Toronto Maple Leafs und in Russland in der KHL in St. Petersburg, der den Tabellenvierten der Hauptrunde im Rennen ums Endspiel hielt.

Roegle hofft nun, dass am kommenden Donnerstag auch die weiteren verletzten Stammspieler wieder auf dem Eis stehen werden. Dann soll mit einem abschließenden Heimsieg das erste Finale der Vereinsgeschichte erreicht werden. Das Helsingborg Tagesblatt hat für den Donnerstag alle Zuschauer in Ängelholm aufgefordert bei der TV Übertragung auf dem Sofa Sicherheitsgurte anzulegen.

