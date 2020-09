Sharks zahlen Lehrgeld

Kempten. (PM ESC) Das erste Vorbereitungsspiel am Samstag in Königsbrunn hatte deutlich gezeigt das es in der Abstimmung der Reihen bei den Sharks noch...

Kempten. (PM ESC) Das erste Vorbereitungsspiel am Samstag in Königsbrunn hatte deutlich gezeigt das es in der Abstimmung der Reihen bei den Sharks noch deutliches Potenzial zur Optimierung gibt.

Dies ist aber auch völlig normal zu Saisonbeginn bei einem deutlich veränderten Team und schlussendlich auch der Sinn und Zweck von Vorbereitungsspielen. Zudem hatte Trainer Gosdeck seiner Truppe ja auch zugestanden Fehler in der Vorbereitung zu machen um sich zu einem Team zu finden. Zum zweiten Test, dem ersten in der heimischen ABW Arena, gab mit dem TEV Miesbach gleich ein schwerer Brocken seine Visitenkarte ab. In den letzten Jahren entweder in der Oberliga oder an der Spitze der Bayernliga zu finden waren die Oberbayern ein echter Prüfstein, zumal sie auch schon mehr Testspiele als die Allgäuer absolviert haben. Und wenn auch das Ergebnis mit 1:6 sicher etwas zu hoch ausfiel, so war der Gästesieg letztendlich doch klar verdient. Im ersten Drittel neutralisierten sich beide Teams weitgehend mit solider Defensivarbeit, viele klare Torchancen gab es nicht zu sehen. Nach vorne taten sich die Sharks jedoch sehr schwer. In der 16. Minute dann der Führungstreffer der Oberbayern, mit dem 0:1 ging es in die Kabinen.

Auch im zweiten Drittel ein ähnliches Bild, Miesbach mit einer sehr starken Defensive lies Kempten kaum strukturierte Angriffe aufziehen. Immer war mindestens ein Verteidiger am Mann, die Räume wurden konsequent zugelaufen. In der 31. min. dann das 0:2 durch den sehr starken Bohumil Slavicek, der insgesamt 3 Punkte zum Sieg seines Teams beitrug und immer durch Gefahr glänzte. In der 35.Minute die große Chance zum Anschlusstreffer nach einem Solo von Nikolas Oppenberger, der aber am starken Gästekeeper Geratsdorfer scheiterte. Dafür im direkten Gegenzug die Vorentscheidung zum 0:3. Auch Maximilian Hüsken zog alleine auf und davon und versenkte die Scheibe eiskalt. Im letzten Drittel waren erst zwei Minuten gespielt als mit dem 0:4 auch die letzten Hoffnungen der 126 Kemptener Zuschauer zunichte gemacht wurden.

Max Schmidle war es dann der den Bann doch noch brach und in Minute 52 den ersten Treffer der Allgäuer erzielte. Doch genau 60 Sekunden später stellte Miesbach den alten Abstand wieder her und setzte weitere vier Minuten später mit dem 1:6 den Schlusspunkt unter diese Partie. Die Sharks machten in den letzten 20 Minuten nochmals mehr Druck, scheiterten aber immer wieder an der Gästeabwehr oder dem Keeper.

Kemptens Coach Carsten Gosdeck konnte durchaus viele Lehren aus diesem Test ziehen und wird im Laufe der Woche in den anstehenden Trainingseinheiten hart mit seiner Mannschaft arbeiten bevor am nächsten Wochenende die beiden Tests gegen Königsbrunn und in Schongau anstehen. Die 60 Minuten gegen Miesbach haben deutlich aufgezeigt was die Sharks in der Bayernliga erwartet und warum die Rot/weißen seit Jahren so erfolgreich sind.

Statistik:

ESC Kempten – TEV Miesbach: 1:6 (0:1,0:2,1:3)

Tore:

0:1 Feuerreiter Fe. (Slavicek)(16.),

0:2 Slavicek (Kokoska,Feuerreiter Fe.)(31.),

0:3 Hüsken (Feuerreiter Fl.,Meineke)(35.),

0:4 Fissekis (Mangold,Demel)(43.),

1:4 Schmidle (Schäffler,Oppenberger)(51.),

1:5 Frank (Kokoska,Slavicek)(52.),

1:6 Demel (Gottwald,Grabmaier)(56.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 10 +10 Mühlegger

TEV Miesbach: 8

Zuschauer: 126