Sharks nur ein Drittel ebenbÃ¼rtig

Kempten. (PM ESC) Wiedererstarkte Miners waren am Sonntagabend zu Gast in der ABW Arena.

Nach einer langen Niederlagenserie mit 0 Punkten entschloss man sich zu einem Trainerwechsel, Statt Christian Kratzmeier stehen nun der bisherige Assistenztrainer Josef Staltmayr und Stefan Isen hinter der Bande. Und das scheint prima zu funktionieren. Wurde zunächst der ESV Buchloe deutlich geschlagen, musste auch der TSV Miesbach eine 6:3 Schlappe hinnehmen, und nun also auch die Sharks.

Lediglich 20 Minuten konnte der ESC Kempten sein gewohnt schnelles Spiel gegen abgeklärte und eiskalte Gäste in Szene setzen. 2:2 stand es nach dem ersten Drittel, die zweimalige Führung der Allgäuer durch Lars Grözinger und Maximilian Schäffler konnten die Gäste allerdings immer wieder recht zügig egalisieren. Mit drei Toren in Folge setzte sich Peißenberg dann im zweiten Drittel deutlich ab. Kempten kam nicht mehr richtig ins Spiel und die Gäste nutzen die Fehler der Sharks zu teilweise sehenswert heraus gespielten Treffern. Und der Hoffnungsfunke nach dem schnellen 3:5 erneut durch Grözinger zu Beginn des letzten Spielabschnitts glimmte keine zwei Minuten, da stellten die Gäste den drei Tore Abstand wieder her. Kempten war trotzdem bemüht nochmals heranzukommen, aber die Verteidigung der Miners samt dem starken Torhüter Korbinian Sertl stand stabil und ließ keinen weiteren Treffer mehr zu. Der Endstand zum 3:7 fiel ins verwaiste Tor der Illerstädter, man hatte zum Spielende noch den Goalie zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen, aber auch das blieb ohne Erfolg.

Nach den beiden Niederlage und dem Spielabbruch am Freitag in Amberg also ein eher verkorkstes Wochenende für das Team um Kapitän Eugen Scheffer. Nun bleibt eine ganze Woche Zeit, sich wieder neu zu sortieren, und unter der Woche auf das letzte Spiel der Aufstiegsrunde am Sonntag in Miesbach vorzubereiten, bevor es dann in die Playoffs geht.

Statistik:

ESC Kempten – TSV Peißenberg: 3:7 (2:2,0:3,1:2)

Tore:

1:0 Grözinger (Schäffler,Rau)(7.),

1:1 Andrä (Estermaier,Degenstein)(12.),

2:1 Schäffler (Grözinger,Rau)(17.),

2:2 Degenstein (Estermaier)(19.),

2:3 Malzatzki (Vogl,Fissekis)(31.),

2:4 Ondörtoglu (Estermaier)(32.),

2:5 Ondörtoglu (Hörndl,Vogl)(37.),

3:5 Grözinger (Rau,Schäffler)(41.),

3:6 Degenstein (Malzatzki,Lidl)(42.),

3:7 Fissekis (Vogl,Lidl)(ENG)(60.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 10

TSV Peißenberg: 16

Beste Spieler:

ESC Kempten: Lars Grözinger

EHC Waldkraiburg: Dennis Degenstein

Zuschauer: 427