Selber WÃ¶lfe: Shutout fÃ¼r Bitzer in der Lausitz

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe lieferten bei den Lausitzer Füchsen ein perfektes Auswärtsspiel ab, das mit einem Shutout von Bitzer gekrönt wurde.

Über die gesamten 60 Minuten fanden die Gastgeber kein Mittel, sich gegen die gut stehende Selber Defensive durchzusetzen. Durch Treffer von Knackstedt und Miglio gingen die Porzellanstädter im ersten Spielabschnitt in Führung. Nach einem torlosen Mitteldrittel war es erneut Miglio, der in der 57. Minute mit einem erfolgreich abgeschlossenen Alleingang den Schlusspunkt auf die Partie setzte.

Wölfe starten gut ins Spiel

Die Selber Wölfe starteten bei den Lausitzer Füchsen gut in die Partie. Das erste Ausrufezeichen setzte in der 4. Minute Peter, der eine Hereingabe aus der Luft nahm und nur knapp an Füchse-Torwart Galajda scheiterte. Kurz darauf jubelten die Wölfe schon, doch der Treffer zählte aufgrund einer angezeigten Strafe gegen die Wölfe nicht. Im Powerplay erarbeiteten sich die Gastgeber ein paar Chancen, doch Bitzer und seine Vorderleute waren auf dem Posten. In der 14. Minute gewann Bassen einen Zweikampf an der Bande und die Scheibe gelangte zu Knackstedt, der aus dem Slot Galajda keine Chance ließ und zum 0:1 einnetzte. Im weiteren Verlauf überstanden die Wölfe eine erneute Unterzahlsituation. Als die Porzellanstädter kurz vor der Drittelpause eine Überzahl zugesprochen bekamen, dauerte es nur 16 Sekunden, ehe Miglio nach einem Trska-Schuss zum 0:2 abstaubte.

Wölfe defensiv stabil

Die Selber Wölfe kamen erneut stark aus der Kabine. Die erste Großchance gehörte jedoch den Füchsen, die in Person von Scheidl den Pfosten trafen. Selb stand weiter sehr stabil in der Defensive und die Gastgeber taten sich sehr schwer, klare Torchancen zu kreieren. Und wenn Scheidl, Järveläinen, Breitkreuz & Co. einmal durchkamen, war auf Bitzer Verlass. Auf der anderen Seite konnten die Wölfe bei ihren Gegenangriffen aber auch Galajda nicht ernsthaft in Gefahr bringen. In der Schlussminute des zweiten Spielabschnitts erhöhten die Füchse nochmal den Druck, doch die Wölfe und Bitzer hielten die Null.

Miglio macht den Deckel auf die Partie

Miglio und Kruminsch im Nachfassen hatten in der 42. Minute die große Chance, doch der starke Galajda wusste das 0:3 zu vereiteln. Bis zur 52. Minute hielten die Wölfe die Füchse weitestgehend aus der Gefahrenzone fern und kamen durch Knackstedt, Bassen und Kruminsch zu weiteren Chancen. Ausgerechnet als die Selber in Überzahl agierten, hatte Weißwasser eine ihrer größten Torchancen im Schlussabschnitt, aber Bitzer parierte glänzend gegen Scheidl. Die Lausitzer Füchse fanden weiter kein Mittel, die Wölfe ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Als dann in der 57. Minute Miglio einen Konter zum 0:3 abschloss, war das Spiel entschieden und die Wölfe konzentrierten sich auf die Defensive, um Bitzer den Shutout zu sichern, was letztlich auch gelang.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Lausitzer Füchse: Galajda (Quapp) – Ruopp, Bohac, Blumenschein, Ritter, Zauner, Braun, Wäser – Kiefersauer, Breitkreuz, Valasek, Anders, Mäkitalo, Coughler, Valentin, Järveläinen, Scheidl, Fleischmann, van der Ven, Ziesche

Selber Wölfe: Bitzer (Andryukhov) – Plauschin, Trska, Hördler, Marusch, Campbell, Raab, Dalldush – Gelke, Peter, Schwamberger, Miglio, Kruminsch, McNeill, Knackstedt, Bassen, Heljanko, Naumann, Kolupaylo, Krymskiy

Tore: 14. Min. 0:1 Knackstedt (Heljanko, Bassen); 20. Min. 0:2 Miglio (Trska; 5/4); 57. Min. 0:3 Miglio (Marusch)

Strafzeiten: Weißwasser 8, Selb 6

Schiedsrichter: Brill, Laudan (Pfriem, Merten)

Zuschauer: 2.547