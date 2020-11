Scorpions weiterhin Spitzenreiter

Dritter Sieg in Folge über Tilburg Mellendorf. (PM Scorpions) Was wäre das für eine Stimmung in der hus de groot EISARENA am Sonntagabend gewesen,...

Mellendorf. (PM Scorpions) Was wäre das für eine Stimmung in der hus de groot EISARENA am Sonntagabend gewesen, wenn das Top Spiel zwischen den Scorpions und den Tilburg Trappers vor Zuschauern hätte stattfinden dürfen.

Mit einer äußerst kämpferisch starken Leistung rangen die Scorpions die Niederländer erneut zu Boden und erzielten damit den dritten Sieg in Folge über die Serienmeister der Eishockey Oberliga Nord. Zur Erinnerung: Dem 5:0 Sieg in Tilburg zum Ende der vergangenen Saison, ließen die Scorpions jetzt zwei Siege auf heimischem Eis 3:1 und gestern 2:0 folgen. Aus den letzten drei Begegnungen ein Torverhältnis von 10:1, das ist einsame Spitze.

Jetzt heißt es allerdings sich zu 100% auf das kommende Wochenende zu konzentrieren, an dem mit den Indians und den Hamburg Crocodiles erneut zwei Top Teams auf die Scorpions warten.

„Am Freitagabend am Turm gegen die Indians muss unser Team mit dem gleichen Einsatz, Willen und Herz in das Spiel gehen, wenn wir erfolgreich sein wollen“, ist sich Coach Tobias Stolikowski der schweren Aufgabe, die auf sein Team in Hannover wartet, bewusst.

Nachdem Andrej Strakhov #42 mit einer Schulterverletzung zunächst nicht ins Spielgeschehen eingreifen kann, werden die überragenden Verteidiger wohl auch am kommenden Wochenende Schwerstarbeit leisten müssen. Der Heilungsprozess von Kapitän Alex Heinrich verläuft planmäßig und die Suche nach einem weiteren Verteidiger, der den Vorstellungen der Scorpions entspricht, ist nach wie vor die wichtigste Aufgabe des Managements der Scorpions.

Am Sonntag 18:30 Uhr empfangen die Scorpions die Crocodiles aus Hamburg in der hus de groot EISARENA, das Team, dass es den Scorpions im ersten Saisonspiel in Hamburg äußerst schwer machten, die Punkte zu erkämpfen.