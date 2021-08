Scorpions starten in historische Saison

Mellendorf. (PM Scorpions) Exakt 25 Jahre ist es her, als die Scorpions im August 1996 auf dem Eis der heutigen hus de groot Eisarena...

Mellendorf. (PM Scorpions) Exakt 25 Jahre ist es her, als die Scorpions im August 1996 auf dem Eis der heutigen hus de groot Eisarena ihr erstes Testspiel nach dem Aufstieg in die DEL (Deutschlands höchste Eishockeyliga) unter Teilnahme der gesamten Rockband –Der Scorpions – gegen die Revierlöwen Oberhausen antraten.

Am Freitag den 3. September 20:00 Uhr findet jetzt der erste Test der Hannover Scorpions, dem Oberligameister der aktuellen Saison, gegen die Herforder Ice Dragons statt.

Mittlerweile hat seit dem 15. März 2020 kein Spiel der Scorpions mehr vor Zuschauern stattfinden dürfen. Um so größer ist die Vorfreude des gesamten Teams auf den ersten Bully am Freitag in einer Woche. Gespannt können die Besucher auch auf die Veränderungen, die zwischenzeitlich in der hus de groot EISARENA entstanden sind, sein.