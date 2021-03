Scorpions seit 44 Spieltagen TabellenfÃ¼hrer in der Oberliga Nord

Mellendorf. (PM Scorpions) Das war ein 6 Punkte Wochenende für die Hannover Scorpions das es in sich hatte. Ein 4:1 Auswärtssieg am Freitag beim...

Mellendorf. (PM Scorpions) Das war ein 6 Punkte Wochenende für die Hannover Scorpions das es in sich hatte. Ein 4:1 Auswärtssieg am Freitag beim niederländischen Serienmeister und eine wahnsinnige Schlussminute am Sonntag beim Heimspiel gegen die Hammer Eisbären.

Nicht nur, dass die Scorpions seit 44 Spieltagen in der Tabelle vor den Tilburg Trappers, dem regelmäßigen Oberligameister rangieren, mit dem Sieg in Tilburg haben die Scorpions auch alle vier Begegnungen in dieser Saison gegen die Trappers für sich entschieden.

Ganz anders die Begegnung gegen die Hammer Eisbären am Sonntag in der hus de groot EISARENA. Man merkte es dem Team an, das man nach dem Tilburg Spiel gegen die Eisbären Tore schießen wollte und die Defensive nicht ganz so ernst nahm. So kam es dann auch so weit, dass die Scorpions noch 31 Sekunden vor Spielende mit 4:3 im Rückstand lagen und kein Beobachter der Partie noch mit einem Erfolg rechnete. Dann jedoch passierte es – 31 Sekunden vor Spielende glichen die Hannover Scorpions aus und 3 Sekunden vor Schluss erzielte Jan Niklas Pietsch den 5:4 Siegtreffer. „Das war einfach nur unglaublich und zeigt zu welchen Dingen diese Mannschaft fähig ist“, so Coach Tobias Stolikowski nach diesem unglaublichen Spielende.

Am kommenden Wochenende, an dem die Partie am Freitag gegen die Crocodiles sehr wahrscheinlich coronabedingt ausfallen wird, steht am Sonntag ein weiterer Saisonhöhepunkt auf dem Spielplan. Die Partie am Turm gegen die Hannover Indians. Eine wie immer äußerst wichtige Begegnung, die die Scorpions sehr ernst nehmen werden, um auch bei dieser Begegnung ihre gute Leistung in dieser Saison zu bestätigen.

Am Dienstag den 30. März empfangen die Scorpions dann Krefeld, ehe es dann am Samstag den 3. April 18:30 zum letzten Heimspiel dieser Hauptrunde vor dem Start der Playoffs gegen die Black Dragons aus Erfurt geht.