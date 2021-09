SCL Tigers: Vertrag mit Dostoinov aufgelÃ¶st, Neuzugang Langenegger fehlt Headcoach Jason OÂ´Leary mindestens sechs Wochen

Langnau. (PM SCL Tigers) Stürmer Alexei Dostoinov verlässt die SCL Tigers per sofort. Der Vertrag wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Livio Langenegger fällt aufgrund...

Langnau. (PM SCL Tigers) Stürmer Alexei Dostoinov verlässt die SCL Tigers per sofort.

Der Vertrag wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Livio Langenegger fällt aufgrund eines Leistenbruchs sechs bis acht Wochen aus.

Der Vertrag mit Stürmer Alexei Dostoinov wird per sofort in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 32-Jährige hat die letzten knapp fünf Saisons für die SCL Tigers gespielt und an 196 Meisterschaftsspielen das Trikot der Tigers übergezogen. Dabei hat er insgesamt 80 Skorerpunkte für die Emmentaler erzielt. Die SCL Tigers bedanken sich herzlich bei Alexei Dostoinov für seinen Einsatz in den letzten fünf Jahren. Für die Zukunft wünschen ihm die Tigers weiterhin das Beste, im Sport wie auch privat.

Livio Langenegger, wechselte auf diese Saison hin vom Meister Zug nach Langnau, erlitt im Training einen Leistenbruch. Der 23-jährige Stürmer fällt sechs bis acht Wochen aus und fehlt somit Headcoach Jason O’Leary beim Saisonstart am kommenden Freitag in Lugano.