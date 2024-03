SCL Tigers und EHC Chur bauen gemeinsam an der Zukunft

Aufbruchstimmung in Langnau und Chur: Die SCL Tigers und der Swiss League Aufsteiger EHC Chur bauen gemeinsam an der Zukunft und beginnen in der...

Aufbruchstimmung in Langnau und Chur: Die SCL Tigers und der Swiss League Aufsteiger EHC Chur bauen gemeinsam an der Zukunft und beginnen in der Saison 2024/25 eine Partnerschaft.

Ausserdem kehrt Verteidiger Tim Mathys aus der nordamerikanischen Eishockey Liga zurück zu den SCL Tigers. Das 19-jährige Eigengewächs unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr bis 2025.

In den letzten Monaten prüften die SCL Tigers verschiedene Möglichkeiten für eine Partnerschaft mit einem Swiss League Club. Beim EHC Chur haben sie nun optimale Rahmenbedingungen gefunden, um in der Saison 2024/25 einen weiteren Schritt vorwärts machen zu können. Pascal Müller, Leiter Sport der Tigers, meint dazu: „Die Kooperation wird beiden Traditionsclubs kurz- und mittelfristig auf allen Ebenen in der Entwicklung helfen. Wir werden im sportlichen Bereich sowohl im On als auch im Off-ice von der Zusammenarbeit profitieren und Synergien nutzen können.“ Die Zusammenarbeit beschränkt sich vorerst auf ein Jahr.

Der EHC Chur befindet sich selber im Aufbruch und hat in der MyHockey League am vergangenen Wochenende mit der Playoff-Halbfinal-Qualifikation auch den Aufstieg in die Swiss League geschafft. Nino Niederreiter, Botschafter und Berater des EHC Chur, ist glücklich mit den SCL Tigers einen passenden Partner gefunden zu haben, damit sie ihren eingeschlagenen Weg in der Swiss League erfolgreich weiterverfolgen können. „Der EHC Chur und die SCL Tigers setzen beide auf den eigenen Nachwuchs. Ich bin überzeugt, dass diese Partnerschaft die bestmögliche Basis bietet, junge Talente zu fördern und vorwärtszubringen“, meint Niederreiter. Trainiert wird der EHC Chur seit September 2021 durch das Coaching Duo Reto und Jan von Arx. Das Brüderpaar stammt selber aus dem Langnauer Nachwuchs und ist in Graubünden sesshaft geworden.

Ende der Partnerschaft mit den Bellinzona Rockets

Zuletzt sammelten die Prospect Players der SCL Tigers und SCL Young Tigers, u.a. Jonas Schwab, Darels Dukurs und Janick Liechti, bei den Bellinzona Rockets Spielpraxis in der Swiss League. Mit der neuen Vereinbarung zwischen den Tigers und Chur endet damit die einjährige und gute Partnerschaft mit den Bellinzona Rockets.

Tim Mathys kehrt zu den SCL Tigers zurück

Tim Mathys war einer der Schlüsselspieler der Young Tigers U20-Elit-Mannschaft, die nach dem dritten Rang in der Qualifikation zum Abschluss der Saison 2022/23 die Bronzemedaille gewannen. Im vergangenen Sommer wagte der 19-jährige Verteidiger danach den Schritt in die USA und wechselte in die North American Hockey League (NAHL) zu den El Paso Rhinos. In Texas konnte sich Mathys einen Stammplatz erkämpfen und er absolvierte bisher 44 Spiele (2 Tore, 8 Assists). Nun kehrt das Eigengewächs zu den SCL Tigers zurück, wo er im Januar 2022 bereits in einem National League Spiel auf dem Eis stand. Er unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr bis 2025.