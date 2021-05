Schweizer WM-Kader steht

Patrick Fischer hat nach dem Sieg gegen Lettland am Samstagabend sein finales Aufgebot bestimmt: Dominik Egli, Michael Fora, Alessio Bertaggia und Samuel Walser figurieren...

Patrick Fischer hat nach dem Sieg gegen Lettland am Samstagabend sein finales Aufgebot bestimmt: Dominik Egli, Michael Fora, Alessio Bertaggia und Samuel Walser figurieren nicht im 28-köpfigen WM-Kader der Nationalmannschaft.

Mit einem 2:1 gegen Lettland hat die Schweizer Nationalmannschaft gestern Abend in Riga auch das letzte von vier WM-Vorbereitungsspielen gewonnen. Im Anschluss daran hat Headcoach Patrick Fischer seine finale Selektion für die Weltmeisterschaft vorgenommen. Vier Spieler müssen die Heimreise antreten: die Verteidiger Dominik Egli und Michael Fora und die Stürmer Alessio Bertaggia und Samuel Walser haben den letzten Cut nicht geschafft. «Solche Entscheidungen sind nie einfach und dank der starken Performance des ganzen Teams war es in diesem Jahr besonders schwer. Ich möchte mich bei allen vier Spielern für ihren grossartigen Einsatz und ihr Committment zur Schweizer Nationalmannschaft bedanken», so Patrick Fischer.

Am Samstag trafen auch die vier NHL-Spieler Nico Hischier, Jonas Siegenthaler (beide New Jersey Devils), Timo Meier (San Jose Sharks) und Philip Kurashev (Chicago Blackhawks) in Riga ein und standen – nach bestätigtem negativen PCR-Test am Flughafen – für das Warm-Up vor dem Lettland-Spiel am Samstagabend bereits ein erstes Mal auf dem Eis. Somit ist das WM-Team mit 28 Spielern komplett. Für Melvin Nyffeler, Santeri Alatalo, Fabian Heldner, Tobias Geisser, Killian Mottet, Jonas Siegenthaler und Dario Simion wird es die erste A-WM – für Andres Ambühl bereits die 16. «Wir haben eine starke Mannschaft und können nach vier Siegen in vier Vorbereitungsspielen mit einem guten Gefühl in die WM starten», so Patrick Fischer.

Am Sonntag und Montag befinden sich Spieler und Staff in Einzelisolation im Hotelzimmer. Anschliessend folgen drei Tage Team-Quarantäne, in denen der Trainingsbetrieb wieder möglich ist, aber ansonsten keine weiteren Kontakte stattfinden. Der WM-Auftakt erfolgt für die Schweizer Nationalmannschaft am Samstag, 22. Mai, gegen Tschechien.

Hinweis für Medienschaffende: Während der Isolation der Schweizer Nationalmannschaft in Riga sind am Montag, 17. Mai, Interviewtermine (online/telefonisch) möglich. Für Medienschaffende, die nicht für die Weltmeisterschaft akkreditiert sind, handelt es sich um den letzten möglichen Interviewtermin mit Spielern und/oder Coaches. Bitte melden Sie Ihre Interviewwünsche bis spätestens Sonntag, 16. Mai, 15.00 Uhr, an Manuela Hess (manuela.hess@sihf.ch / +41 79 637 73 52).

Das Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft für die 2021 IIHF Ice Hockey World Championship in Riga (21. Mai bis 6. Juni)

Torhüter (3): Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug), Melvin Nyffeler (SC Rapperswil-Jona Lakers)

Verteidiger (10): Santeri Alatalo (EV Zug), Raphael Diaz (EV Zug), Lukas Frick (Lausanne HC), Tobias Geisser (EV Zug), Fabian Heldner (Lausanne HC), Romain Loeffel (HC Lugano), Janis Jérôme Moser (EHC Biel-Bienne), Mirco Müller (Leksands IF/SWE), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils/NHL), Ramon Untersander (SC Bern).

Stürmer (15): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Enzo Corvi (HC Davos), Fabrice Herzog (HC Davos), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Grégory Hofmann (EV Zug), Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks/NHL), Timo Meier (San Jose Sharks/NHL), Killian Mottet (Fribourg-Gottéron), Vincent Praplan (SC Bern), Noah Rod (Genève-Servette HC), Tristan Scherwey (SC Bern), Dario Simion (EV Zug), Joël Vermin (Genève-Servette HC).