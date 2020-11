Schweizer Eishockey Wetten | Unser Guide | Die Besten Teams

Anzeige Lernen Sie hier, wie Sie auf die Besten Schweizer Eishockey Wetten setzen Der Bereich der Sportwetten ist sehr schnelllebig und Sie müssen sich...

Lernen Sie hier, wie Sie auf die Besten Schweizer Eishockey Wetten setzen

Der Bereich der Sportwetten ist sehr schnelllebig und Sie müssen sich schnell entscheiden, welchen Wett Einsatz Sie setzen möchten. Lernen Sie hier die super Eishockey Teams kennen und finden heraus, wo Sie in der Schweiz auf Eishockey wetten können.

Bevor Sie wetten: Wie funktioniert das Spiel?

Bevor Sie sich nun an die Sportwetten machen, müssen Sie natürlich zunächst das Spiel von Grund auf verstehen. Alle Informationen zu diesem Thema haben wir von den Profis zum Thema Eishockey Wetten in der Schweiz: SchweizerSportwetten.com.

Wie bei jeder Sportart, wie zum Beispiel dem Fußball, gilt es auch beim Eishockey für beide Mannschaften, den Gegner jeweils zu schlagen. Wer gewinnt, der ist weiter und erlangt die bessere Quote.

Jedes Eishockey Team hat 6 Spieler, wobei jedes Team unbegrenzt oft die Spieler auswechseln kann. Die Dauer eines jeden Spiels beläuft sich auf 60 Minuten, wobei jeweils immer 20 Minuten am Stück gespielt werden. Gegeneinander versuchen die Hockey Spieler, die meisten Tore zu erlangen.

Sie kennen es bestimmt vom Fußball: die Verlängerung. Aber im Gegensatz zum Fußball dauert beim Eishockey die Verlängerung solange, bis ein Team das Ergebnis Gesamtsieger erlangt. Sollte es in einem Spiel ein Unentschieden über die Anzahl der geschossenen Tore geben, gibt es am Ende ein Shoot Out, bis dann ein Gesamtsieger feststeht.

Welche Hockey Mannschaften die Schweiz zu bieten hat

Nachdem Sie nun mit dem Spielhergang vertraut sind, möchten wir Ihnen gerne einige der bekanntesten Schweizer Teams aus dem Bereich Hockey vorstellen.

Hier gibt es zum einen die DEL. DEL steht für <b> Deutsche Eishockey Liga </b> und diesen Namen hat sich das Team durchaus verdient. Bereits seit 1994 ist die DEL existent und war beim CUP im Jahr 2016/17 direkt das zweitbeste Team Europas. Die Eishockey Mannschaft ist für eine super Stimmung am Spieltag und für seine super moderne Arena. Die Liga bringt außerdem regelmäßig Talente zum Vorschein.

Dann möchten wir Ihnen gerne die ZSC Lions vorstellen. ZSC Lions hieß ehemals Züricher Schlittschuhclub und ist ein Eishockey Club aus der Schweiz. Im Bereich der Sportwetten werden die ZSC Lions Ihnen sicherlich über den Weg laufen, da der Lions Club bereits seit 1930 existiert und seitdem bereits 9 mal deutscher Meister wurde. Wenn Sie Ihren Wett Bonus auf diese Eishockey League setzen, können Sie nicht viel verlieren.

Weiter gehts mit EHC, der Swiss Ice Hockey Federation. Die League EHC gibt es sogar schon seit 1908 und besteht sowohl aus Amateur- als auch Profi Eishockey Spielern. Wenn Sie gerne Sport Wette abgeben, können Sie sich immer an das EHC Team halten. Nicht nur in Deutschland, sondern auch überall sonst ist EHC als eines der beste Teams bekannt, das man bei jedem großen Cup sieht.

Zwar nicht aus der Schweiz, möchten wir Ihnen dieses Team dennoch nicht vorenthalten. Die Sprache ist von NHL, der National Hockey League. Das Team ist aus Amerika, aber dennoch bei den Wett Fans überall auf der Welt bis nach Deutschland und in die Schweiz durch die super Spiele bekannt. Die Liga gibt es bereits seit 1917 und hat sich einen Namen gemacht. Unser Tipp: setzen Sie wenn möglich auf die NHL, denn dann sind Ihnen direkt top Gewinne durch das Wetten auf eine der top Ligen sicher.

Finden Sie Ihren Buchmacher und legen Sie los mit dem Wetten

Wenn Sie nun die Grundlagen vom Hockey Spiel verstanden haben, sollten Sie sich mit den verschiedenen Buchmacher Seiten auseinandersetzen, denn davon gibt es viele in der online Sport Welt.

Ein guter Buchmacher hat immer Mannschaften mit super Quoten im Angebot. Denn die Quoten geben immer Auskunft darüber, wie sich die Teams so schlagen.

Neben der Quote können Sie aber auch zwischen live Wetten entscheiden oder, wenn es nicht live sein soll, solche, bei denen man das Ergebnis der Ligen vorhersagt.

Hier könnten Sie zum Beispiel das Ergebnis der NHL (National Hockey League) in den USA voraussagen

Dann sollten Sie sich auf jeden Fall die verschiedenen Buchmacher anschauen und einige Rezensionen lesen, bevor Sie sich entscheiden.

Hier können Sie in der Schweiz auf Hockey wetten

Damit Sie im Bereich der Hockey Spiele erfolgreich auf die Eishockey Teams wetten können, sollten Sie die Anbieter recherchieren. Suchen Sie sich den Buchmacher mit den Besten Quoten heraus.

Schauen Sie sich beim Anbieter auch an, wie Sie Ihren Einsatz tätigen können. Für den Einsatz stehen Ihnen immer verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Suchen Sie sich den Anbieter heraus, der die für Sie Beste Zahlungsmethode für den Einsatz anbietet.

Schauen Sie, ob der Wettanbieter eine Lizenz hat, denn nur dann handelt es sich um einen seriösen Wettanbieter.

Weitere Tipps, wie wir Ihnen geben können, sind sich die Angebote der Sportwetten allgemein und das League Angebot anzuschauen.

Wenn Sie Ihre Tipps super setzen möchten, ist es außerdem immer interessant, ob Sie bei diesem Wettanbieter einen Bonus bekommen. Denn ein Bonus kann Ihnen direkt eine super Wette verschaffen.

Wählen Sie aus den verschiedenen Wetten

Wenn Sie sich nun für einen Buchmacher im Bereich der Wetten entscheiden, gibt es noch die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Wett Angeboten. Hier gibt es im Grunde genommen 3 verschiedene Wetten, zwischen denen Sie sich entscheiden können. Schauen Sie sich einfach unsere Wett Tipps an und entscheiden Sie dann anhand von Quote der Liga, wie Sie wetten möchten.

Bei der Money Line Wette geht es darum, das Ergebnis vom Spiel vorauszusagen, also welche Liga gewinnt.

Dann gibt es noch das Handicap. Hierbei wird eins der Teams als Top Team gehandelt und dem Konkurrenten vorgezogen. Buchmacher können hier ein Handicap für die Summe der Tore anbieten. Das heißt also, dass eins der Liga Teams mit einer Quote von -1 in die Wette startet und die Wette wird erst dann gezählt, wenn das Team mit mehr als einem Tor Vorsprung gewinnt. Beim Handicap gilt außerdem, wenn Sie auf die gegnerische top Mannschaft wetten, gewinnt man den Einsatz wenn das Team gewinnt oder wenn das ganze Spiel unentschieden endet.

Bei den Total Goals verhält es sich so wie bei anderen bekannten Wetten und Sie kennen es vielleicht aus dem Fußball. Hier setzen Sie Tipps und wetten auf die Tor Anzahl vom Gesamtsieger oder von seinem Gegner.

