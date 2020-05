SchlÃ¼sselspieler verlÃ¤ngert bei den Sharks

Kempten. (PM ESC) Recht schnell waren sich die Verantwortlichen in Kempten mit ihrem Topstürmer einig. Mit Oppenberger bleibt einer der wichtigsten Bausteine des Bayernliga...

Kempten. (PM ESC) Recht schnell waren sich die Verantwortlichen in Kempten mit ihrem Topstürmer einig. Mit Oppenberger bleibt einer der wichtigsten Bausteine des Bayernliga Aufstiegs bei seinem Heimatverein.

Bereits 2017 hatte er auch mit dem EV Füssen den Sprung von der Landesliga in die Bayernliga geschafft. Und sowohl dort wie auch in Bayreuth, Miesbach, Memmingen und Lindau hat der inzwischen 31jährige reichlich Erfahrung in Bayerns höchster Spielklasse gesammelt. Zudem lief er für die Deggendorfer Fire bereits in der Oberliga auf. Er wird also auch in der neuen Saison einer der Leistungsträger sein und zudem als Vorbild für die jungen Spieler fungieren.

Sein Trainer Carsten Gosdeck freut sich natürlich sehr über die Verlängerung: „Nikki ist ein wichtiger Baustein in unserer Mannschaft. Er gibt immer alles und geht oft über seine Leistungsgrenzen. Ich kenne kaum einen Spieler mit solchem Willen und so einer Einsatzbereitschaft. Er ist eine absolute Leitfigur und ein Vorbild im Kemptener Eishockey“.