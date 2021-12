Schlittschuhclub Langenthal: Der SCL verpflichtet Uinter Guerra

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal verpflichtet Uinter Guerra (186 cm, 95 kg) bis zum Saisonende. Der 31-jährige Verteidiger absolvierte im November ein Tryout...

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal verpflichtet Uinter Guerra (186 cm, 95 kg) bis zum Saisonende.

Der 31-jährige Verteidiger absolvierte im November ein Tryout bei den Oberaargauern und konnte sich für eine Verpflichtung empfehlen.

Der gebürtige Tessiner stammt ursprünglich aus der Nachwuchsorganisation der GDT Bellinzona. Der Linksschütze spielte zuletzt in der Swiss League für den EHC Winterthur. In der National League lief er insgesamt 58 Mal für den HC Ambri-Piotta auf. Kevin Schläpfer über den Neuzuzug: «Uinter Guerra ist ein erfahrener und physisch starker Verteidiger, er gibt uns in der Defensive mehr Optionen und Tiefe. Wir haben im Tryout gesehen, dass er uns helfen kann». Guerra absolvierte am vergangenen Sonntag bereits sein erstes Meisterschaftsspiel für den SCL und trägt die Nummer 91.