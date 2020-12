Schlittschuhclub Langenthal: Der SC Langenthal setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und MÃ¤dchen

We stand up for women Langenthal. (PM SCL) Der 25. November wurde international als Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen erklärt. Symbolisch werden...

We stand up for women

Langenthal. (PM SCL) Der 25. November wurde international als Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen erklärt.

Symbolisch werden an diesem Tag weltweit diverse Gebäude orange beleuchtet. Der Soroptimist Club Langenthal organisiert unter dem Slogan «we stand up for women» die sogenannten «Orange Days». Vom 25. November bis zum 10. Dezember werden im Oberaargau diverse Gebäude orange beleuchtet, um gegen Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen. Auch der SC Langenthal engagiert sich gerne für dieses wichtige Thema. Als Abschluss der Orange Days bestreitet der SC Langenthal sein Auswärtsspiel vom Donnerstag, 10. Dezember gegen den HC Ajoie in speziell angefertigten orangen Trikots.

Trikotversteigerung

Die getragenen orangen Matchtrikots mit grossem Seltenheitswert werden nach dem Spiel in Ajoie versteigert. Der gesamte Erlös der Auktion geht wie in der Vergangenheit an das Frauenhaus Bern. Die Versteigerung startet am Freitag, 11. Dezember um 12:00 Uhr auf ricardo.ch. Die Trikots eignen sich übrigens bestens als Weihnachtsgeschenk.