Sam Harvey Show in der Sparkasse Arena â€“ Foxes biegen Salzburg mit 4:1

Bozen. (PM HCB) Zweites Match innerhalb von 24 Stunden für den HCB Südtirol Alperia, heute zu Gast in der Sparkasse Arena der amtierende Meister...

Bozen. (PM HCB) Zweites Match innerhalb von 24 Stunden für den HCB Südtirol Alperia, heute zu Gast in der Sparkasse Arena der amtierende Meister EC Red Bull Salzburg.

Die Begegnungen zwischen diesen beiden Teams boten jedes Mal Eishockey vom Feinsten und das war auch am heutigen Abend so. Wie im gestrigen Spiel entschieden Frank & Co. das Match im Schlussdrittel, erzielten zu Beginn mit Halmo (MVP der Begegnung) den dritten und entscheidenden Treffer, den Rest besorgte eine gut gestaffelte Abwehr und ein hervorragender Sam Harvey, der die Salzburger Angreifer mit seiner Ruhe und Übersicht zum Verzweifeln brachte. Sehr stark auch Connor Ford mit einem Treffer und drei Assist. Die Talferstädter haben mit den heutigen drei Punkten zwei Plätze in der Tabelle gutgemacht und sind nun erster Verfolger des führenden Trios.

Das Match. „Never change a winning team“, das dachte sich auch Coach Glen Hanlon und nahm beim Lineup zur gestrigen Begegnung gegen Fehervar keine Änderungen vor.

Erstes Drittel mit leichten Vorteilen für die Gäste. Bozen startete gut und Ford beschäftigte Kickert im Salzburger Kasten gleich zweimal, auf der Gegenseite prüfte Robertson aus spitzem Winkel erstmals Harvey. Gegen Mitte des Drittels wurden die Gäste zusehends stärker und schnürten die Weißroten für einige Minuten im eigenen Drittel ein, die beste Möglichkeit vergab Wukovitz mit einem abgelenkten Schuss, für den Rest sorgte ein souveräner Bozner Torhüter. In Folge waren wieder die Hausherren an der Reihe, Felicetti sprintete über die rechte Seite, sein Abschluss aus spitzem Winkel endete beim Gästetorhüter, während Ford aus aussichtsreicher Position nur knapp daneben zielte. Gegen Ende bekam Salzburg das erste Powerplay zugesprochen, Frank & Co. hielten mit einem starken Penalty Killing dagegen.

Hochklassiger zweiter Abschnitt mit tollen Kombinationen, Zweikämpfen, starken Torhütern und drei Toren. Den Anfang machten die Gäste: ein Puckverlust von McClure im eigenen Drittel kam zu Hochkofler im hohen Slot, dieser wurde nicht angegangen und versenkte die Scheibe im Bozner Kasten. Zwei Minuten später stellten die Weißroten den Gleichstand wieder her: wieder war es Ford, der eine schnelle Kombination zwischen Gazley und Halmo veredelte, gleich im Anschluss vergab Frigo eine 100%-ige aus dem Slot. Gegen Mitte des Drittels erhöhten die Red Bull das Tempo, Bozen wankte, fiel aber nicht, dies vor allem dank eines unüberwindbaren Harvey, der sich zuerst einen Abschluss aus zwei Metern von Huber mit der Fanghand schnappte und einen groben Fehler von Parlett ausbügelte. Nach zwölf Minuten brachte Halmo sein Team in Führung: die #91 setzte sich kraftvoll gegen vier (4) Salzburger durch und lupfte die Schiebe in die hohe Ecke. Klasse Treffer! In Folge übernahmen die Weißroten das Kommando auf dem Eis, Gazley, Mantenuto und McClure scheiterten am Torhüter der Gäste.

Die Foxes drückten zu Beginn des Schlussdrittels auf den dritten Treffer: Thomas scheiterte mit einem Konter an Kickert, Frigo und Miceli allein vor dem gegnerischen Tor ebenfalls, so war es abermals Halmo, der den dritten Treffer erzielte: Ford behauptete die Scheibe an der Bande, lenkte diese an den Kanadier im Bullykreis weiter, der nach einem Haken ansatzlos abzog und Kickert zum dritten Mal das Nachsehen gab. Bozen zog sich nun zurück und nun begann die große Show von Harvey, der sämtliche Angriffe der Gäste entschärfte. In der letzten Minute legte Vandane mit einem Schuss ins verwaiste Salzburger Tor noch einen drauf.

Die nächste Begegnung für die Weißroten steht am Dienstag, 23. Jänner, auf dem Programm. Die Reise geht ins benachbarte Innsbruck zum vierten Tiroler Derby gegen dem HC Tiwag Innsbruck (19:15 Uhr).

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 4:1 (0:0 – 2:1 – 2:0)

Die Tore: 22:22 Peter Hochkofler (0:1) – 23:58 PP1 Connor Ford (1:1) – 32:35 Mike Halmo (2:1) – 44:13 Mike Halmo (3:1) – 58:51 EN Davis Vandane (4:1)

Schiedsrichter: Nikolic M./Smetana – Pardatscher/Sparer

PIM: 4:4

Torschüsse: 24:32

Zuschauer: 3820