Saisonauftakt der Nature Boyz miÃŸlungen

Forst. (PM Nature Boyz) Nix war es mit dem erfolgreichen Saisonauftakt der Nature Boyz bei der SG TSV Schliersee / TEV Miesbach 1b, denn...

Forst. (PM Nature Boyz) Nix war es mit dem erfolgreichen Saisonauftakt der Nature Boyz bei der SG TSV Schliersee / TEV Miesbach 1b, denn die Forster mußten sich unglücklich mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) geschlagen geben.

Die Mannschaft um Trainer Robert Kienle mußte geschwächt in Miesbach antreten, denn gleich drei Spieler waren für dieses Spiel gesperrt, denn im letzten Punktspiel der Vorsaison erhielten sie eine Spieldauerdisziplinartrafe und waren zum Zuschauen verdammt.

Ungechtet des schmalen Kaders von nur 13 Feldspielern konnten die Nature Boyz überzeugen, denn Einsatz, Kampfeswille und Siegeswille waren klar erkennbar. So verwunderte es nicht, dass sie das überlegenere Team waren. In der 6. Spielminute mußte sich jedoch Andreas Scholz geschlagen geben, denn die Hausherren gingen mit 1:0 in Überzahl in Führung. Die Nature Boyz ließen sich nicht beirren und suchten ihr Heil in der Offensive. Leider waren die Torschüsse zu ungenau, die Angreifer zu verspielt oder der starke Markus Veicht hatte etwas gegen den Ausgleich.

Auch im Mittelabschnitt das gleiche Bild, Forst war zumindest ebenbürtig, doch ein Treffer wollte nicht gelingen. Unbarmherzig schlugen die Hausherren zu, denn in der 38. Spielminute zogen sie auf 2:0 davon.

Der Schlußabschnitt war wieder geprägt von vielen Angriffsversuchen der Forster Stürmer, leider auch in diesem Abschnitt zu unkonzentriert im Abschluß. Selbst eine zweimalige doppelte Überzahl konnte nicht genutzt werden. Die Renken erhöhten in der 47. Spielminute auf 3:0, was auch das Endergebnis bedeutete.

Fazit: Mit etwas besserer Trefferausbeute hätten die Forster einen Sieg mit nach Hause nehmen können, so sehen sie jedoch mit leeren Händen da.

Statistik:

1:0 (05:51) Eggert (Ziegler) 5 – 4

2:0 (37:42) Zeller

3:0 (46:12) Eggert (Empl S., Wölk)

Strafzeiten:

SG Schliersee/Miesbach 1b 20 Min.

Nature Boyz 12 Min.

Zuschauer: 29