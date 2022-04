Saison fÃ¼r Benedikt Schopper vorzeitig beendet

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen am heutigen Montag das vorzeitige Saison-Aus für Benedikt Schopper verkünden. Der Verteidiger hatte sich im Auswärtsspiel gegen...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen am heutigen Montag das vorzeitige Saison-Aus für Benedikt Schopper verkünden.

Der Verteidiger hatte sich im Auswärtsspiel gegen die Eisbären Berlin am 27.03.2022 eine Verletzung am Knie zugezogen, die mehrere Bänderrisse am Unterkörper zur Folge hat.

„Dass ich in den Playoff-Duellen nicht mehr ins Geschehen eingreifen kann, finde ich sehr schade. Wir sind ein tolles Team und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs auf dem Eis zu kämpfen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Fans für die vielen Genesungswünsche bedanken“, so Benedikt Schopper selbst.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, zum Ausfall des 37-Jährigen: „Natürlich ist der Ausfall von Schoppi in der jetzigen Situation äußerst unglücklich. Von seiner Erfahrung als langjähriger DEL-Spieler profitiert die Mannschaft enorm.“