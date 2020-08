RÃ¼cktritt vom RÃ¼cktritt: Max Schmidle schnÃ¼rt in der Bayernliga wieder die Schlittschuhe

Kempten. (PM ESC) Max Schmidle wechselt vom ESV Kaufbeuren zum ESC Kempten. Als Rücktritt vom Rücktritt betitelt die Allgäuer Zeitung, starker Partner der Sharks,...

Kempten. (PM ESC) Max Schmidle wechselt vom ESV Kaufbeuren zum ESC Kempten.

Als Rücktritt vom Rücktritt betitelt die Allgäuer Zeitung, starker Partner der Sharks, den Wechsel der Kaufbeurer Stürmerikone in ihrem Bericht vom heutigen Freitag. Exklusiv veröffentlichte sie pünktlich um Mitternacht in ihrer Onlineausgabe was einige Spatzen in den letzten Tagen schon von den Kemptenern Dächern pfiffen. Zu bekannt ist der 35 jährige gebürtige Dachauer in der süddeutschen Eishockeyfamilie, als das nicht der ein oder andere etwas vom bevorstehenden Transfer mitbekommen hätte. Und noch in der Nacht verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer in und um Kempten.

Max Schmidle bestritt in seiner bisherigen Karriere 69 DEL Spiele für die Hamburg Freezers und war insgesamt in 16 Spielzeiten in der DEL2 aktiv.