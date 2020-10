Rostock: Revanche â€“ die Zweite

Rostock. (PM Piranhas) Am vergangenen Freitag wollten die Lausitzer Füchse eine Revanche für die 0:4 Niederlage aus dem Jahr 2007. Ganz geglückt ist ihnen...

Nun, am 1.11.2020 treffen die Gegner im letzten Spiel des Nord – Ost – Pokals noch einmal aufeinander. Da wollen die Ostseestädter auf heimischem Eis ihren Vorteil nutzen.

Am Dienstag, den 27.10.2020 reisen die Raubfische noch einmal in den Süden. In Crimmitschau findet das Rückspiel der Pokalrunde statt, welches am Sonntag 0:4 in Rostock verloren ging.

Das ausgefallene Spiel gegen Dresden wird auf Grund von Terminproblemen nicht nachgeholt und so sieht die Tabelle des Pokals nach dem Sonntagabend wie folgt aus:

Lausitzer Füchse 10 Punkte

Eispiraten Crimmitschau 9 Punkte

Rostock Piranhas 4 Punkte

Dresdner Eislöwen 1 Punkt

Somit können die Piranhas nicht mehr Tabellenletzter werden.