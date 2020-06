Rostock Piranhas stellen ihren neuen Headcoach vor

Rostock. (PM Piranhas) Mit Niels Garbe, der heute seinen 34. Geburtstag feiert, haben die Piranhas ihren Headcoach für die neue Saison gefunden. Niels Garbe...

Rostock. (PM Piranhas) Mit Niels Garbe, der heute seinen 34. Geburtstag feiert, haben die Piranhas ihren Headcoach für die neue Saison gefunden.

Niels Garbe war in der vergangenen Saison Headcoach der DNL-Mannschaft des Augsburger EV und ist trotz seines noch jungen Alters ein Eishockeyfachmann mit reichlich Erfahrung. In einem ersten Besuch konnte sich der neue Headcoach einen ersten Überblick über Stadion, Umfeld und Stadt verschaffen und sagt selbst: „Es ist mir eine große Ehre, als Trainer die Oberligamannschaft der Rostock Piranhas trainieren zu dürfen, ganz besonders als junger Trainer. Es macht mich stolz, das Vertrauen bekommen zu haben.

Neben dem Bachelorabschluss eines Sportstudiums in Vierumäki Finnland bringe ich auch Erfahrung aus dem Coaching im Seniorenbereich mit. Ich war unter anderem in Lustenau (Österreich) (2013/2014) Alps Hockey League Assistenztrainer, in Frankfurt in der Oberliga (2014/15) Headcoach, in Kongsvinger (Norwegen) (2016/17) Get Ligaen Assistenztrainer und in Lindau in der Oberliga (2018/19) Assistenztainer. Die Arbeit mit der Mannschaft wird spannend, ich freue mich wieder mit Chris Stanley, den ich bereits aus Frankfurt und Lindau kenne, zusammenzuarbeiten.“

Mit Chris Stanley, als spielenden Co-Trainer, sind die Planungen für das Trainerteam abgeschlossen.