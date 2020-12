Rostock: Limburger in der Weihnachtszeit

Rostock. (PM Piranhas) Ein für die Weihnachtszeit ungewöhnliches Gericht steht vor dem Fest für die Raubfische auf dem Speiseplan: Limburger. Am 23.12.2020 reisen die...

Rostock. (PM Piranhas) Ein für die Weihnachtszeit ungewöhnliches Gericht steht vor dem Fest für die Raubfische auf dem Speiseplan: Limburger. Am 23.12.2020 reisen die Rostocker noch einmal in den Südwesten, um dort gegen die EG Diez – Limburg anzutreten.

Nach einigen erfolgreichen Saisons in der Oberliga West entschlossen sich die Verantwortlichen der 2004 gegründeten EG Limburg – Diez für die Saison 2020/ 2021 in der Oberliga Nord zu melden.

Das Besondere an diesem Gegner ist, dass sich die Spielstätte in Diez, Rheinland – Pfalz, befindet, der Verein aber seinen Sitz in Hessen hat. Die Limburger mussten zuletzt eine Niederlagenserie verkraften und stehen derzeit nach 11 Spielen (3 Siege, 8 Niederlagen) mit neun Punkten auf dem 10. Platz. Sicherlich wollen sie ihren Anhängern noch drei Punkte unter den Weihnachtsbaum legen, aber das wollen die Piranhas auch bevor sie in die Weihnachtspause gehen. Leider stehen sie nach dem letzten Wochenende unverändert auf dem 12. Platz. Spielbeginn ist um 20.00 Uhr.