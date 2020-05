Rosenheim: Ein Verteidiger kommt, ein Verteidiger geht

Rosenhem. (PM Starbulls) Der erste „echte Neuzugang“ im Starbulls Kader 2020/2021 steht fest: Verteidiger Dominik Kolb wechselt von den Selber Wölfen an die Mangfall....

Rosenhem. (PM Starbulls) Der erste „echte Neuzugang“ im Starbulls Kader 2020/2021 steht fest: Verteidiger Dominik Kolb wechselt von den Selber Wölfen an die Mangfall. Der 21-jährige Verteidiger Marinus Reiter verlässt hingegen die Starbulls.

Der 23-jährige Verteidiger Dominik Kolb wechselt vom „Wolfsbau“ ins Rosenheim ROFA-Stadion und wird ab der kommenden Saison 2020/2021 die Starbulls Abwehr verstärken. Dominik Kolb wurde am 30. September 1996 in München geboren und durchlief sämtliche Nachwuchs-Altersklassen seines Heimatvereins, den Tölzer Löwen.

Während seiner Tölzer DNL-Zeit stand der 185cm große Kolb auch mehrfach im Kader der DEB-Nachwuchsnationalteams und verteidigte unter anderem bei der U18-Weltmeisterschaft in Finnland für das Team mit dem Bundesadler auf der Brust.

Im Jahr 2016 wechselte der Linksschütze nach Oberfranken und schloss sich den dort beheimateten Selber Wölfen an. Dort avancierte er mit einem knallharten und sehr intensiven Körperspiel, aggressivem Zweikampfverhalten und einer kompromisslosen Spielweise in kürzester Zeit zum Publikumsliebling des Teams von Henry Thom.

„A richtig verreckter Hund, im positiven Sinne!“

In der Sommerpause der Spielzeit 2019/2020 wurde sein Heimatverein aus Bad Tölz durch Kolbs starken Leistungen in Selb wieder auf ihn aufmerksam und holte den beinharten Verteidiger zurück ins Oberland. Als sein ehemaliges Team aus Selb dann im Oktober 2019 vom Verletzungspech verfolgt wurde holte man den flexibel einsetzbaren und in Bad Tölz unzufriedenen Verteidiger zurück nach Oberfranken.

In bislang 198 Oberliga-Partien konnte Dominik Kolb 27 Tore und 61 Assists für sich verbuchen und saß in Summe 223 Minuten auf der Strafbank. Sein ehemaliger Geschäftsführer beim DEL2-Team Tölzer Löwen Christian Donbeck beschrieb Dominik Kolb im vergangenen Sommer wie folgt: „Dominik ist ein richtig verreckter Hund, um es positiv zu beschreiben. Er bringt alles mit, um ein guter DEL 2-Spieler zu werden: Größe, Härte und Talent.“

Lieber im eigenen Team als beim Gegner

„Dominik Kolb ist ein junger und sehr ehrgeiziger Verteidiger. Trotz seines Alters von erst 23 Jahren kann er schon vier Jahre Oberliga-Erfahrung aufweisen und gehörte dabei stets zu den Leistungsträgern seines Teams. Er verfügt über gute schlittschuhläuferische Fähigkeiten, ist defensiv stabil und setzt auch offensiv immer wieder gerne gewisse Akzente. Ein großer Teil seines Spiels besteht auch darin, sehr körperbetont und aggressiv zu agieren. Er gehört zur Gattung der Jungs, die du als Spieler definitiv lieber im eigenen als im gegnerischen Team hast. Ich freue mich sehr, dass sich Dominik trotz einiger anderer Angebote für uns entschieden hat“, sagt Starbulls Coach John Sicinski.

Teamerfolg steht über allem anderen

Auf seinen Wechsel an die Mangfall angesprochen sagt Dominik Kolb: „Ich habe mit den Tölzer Löwen und den Selber Wölfen bereits häufig in Rosenheim gespielt und freue mich nun sehr darauf, bald selbst das Grün-Weiße Starbulls-Trikot tragen zu können. Ich bin davon überzeugt, dass ich meinem neuen Verein mit meinen Fähigkeiten von Anfang an helfen kann. Der Teamerfolg steht für mich über allem und ich werde alles dafür geben, dass wir gemeinsam unsere selbst gesteckten Ziele erreichen werden. Wer mich kennt weiß, dass 100% Einsatz für mich nicht genug sind“.

Marinus Reiter verlässt die Starbulls

Ying und Yang, wenn einer kommt, geht dafür ein anderer, in diesem Fall der 22-jährige Verteidiger Marinus Reiter. Der gebürtige Tölzer verlässt das Starbulls Team nach nur einem Jahr und wird seine sportliche Laufbahn bei einem anderen Team fortsetzen. In der abgelaufenen Saison 2019/2020 stand Reiter 44-mal für die Starbulls auf dem Eis und erzielte dabei 4 Treffer und gab die Vorlage zu 11 weiteren Toren.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei Marinus Reiter für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten und wünschen ihm für seine Zukunft sportlich als auch privat alles erdenklich Gute.

Der Kader der Starbulls Rosenheim für die Saison 2020/2021 (Stand: 16. Mai 2020):

Tor (1): Marinus Schunda

Verteidigung (4): Maximilian Vollmayer, Florian Krumpe, Dennis Schütt, Dominik Kolb

Angriff (6): Alexander Höller, Michael Baindl, Enrico Henriquez, Kevin Slezak, Sebastian Stanik, Florian Maierhofer

Cheftrainer: John Sicinski

Co-Trainer: Derek Mayer