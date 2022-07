Rolle rÃ¼ckwÃ¤rts! Regionalliga West startet ohne die „Belgier“ mit nur sieben Teams

Ratingen. (PM Ice Aliens / EM) In einer Videokonferenz des zuständigen Eishockeyverbandes, EHV NRW, wurde am Montagabend mit den Vereinen die Ligenzugehörigkeit und der...

Ratingen. (PM Ice Aliens / EM) In einer Videokonferenz des zuständigen Eishockeyverbandes, EHV NRW, wurde am Montagabend mit den Vereinen die Ligenzugehörigkeit und der Rahmenspielplan für die kommende Regionalligasaison abgesprochen.

In der Regionalliga West gehen nach dem Aufstieg der Duisburger Füchse in die Oberliga folgende sieben Vereine aus drei Bundesländern an den Start:

EHC Neuwied (Rheinland Pfalz) EC Lauterbach (neu, Hessenmeister) Dinslakener Kobras Ratinger Ice Aliens Neusser EV Eisadler Dortmund ESV Bergisch Gladbach (Aufsteiger)

Ab dem 30. September spielen die Mannschaften in einer Doppelrunde (12 Heimspiele) die Hauptrundenplatzierungen aus.

Die ersten drei Teams haben sich dann bereits für die Play-Off-Runde qualifiziert und spielen anschließend in einer Einfachrunde unter Mitnahme der Punkte die finalen Plätze 1-3 für die folgende Meister-Play-Off-Runde aus.

Die viert- bis siebtplatzierten Mannschaften spielen in einer Pre-Play-Off-Runde den vierten Meister-Play-Off Teilnehmer aus. Dazu treffen zunächst die Teams von Platz 4 und Platz 7, sowie von Platz 5 und 6 in je zwei Spielen aufeinander. Die beiden Gewinner spielen anschließend ebenfalls in zwei Spielen um den freien Platz, der zur Teilnahme an den Meister-Play-Offs berechtigt. Ab dem 03. März starten dann die Halbfinal- und Finalspiele um die Regionalligameisterschaft.

Die drei Regionalligamannschaften, die sich nicht für die Play-Offs qualifiziert haben, sollen im März auf die Plätze 1-5 der Landesliga treffen.

Mit dieser Regelung konnte ein Modus gefunden werden, der auch den beiden Mannschaften aus anderen Bundesländern ein vernünftiges Leistungsniveau bietet und anderseits auch einem Aufsteiger aus der Landesliga die Möglichkeit zur Teilnahme an der Regionalliga ermöglicht.

Ursprünglich war angedacht vier Teams aus der BeNeLeague aufzunehmen. Diese Idee wurde nun doch wieder verworfen.