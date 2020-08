Roland FlÃ¶ss wird neuer hauptamtlicher Head Coach bei den Young Blue Devils

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Peter Hampl ist dem 1. EV Weiden ein echter Coup gelungen. Vom DEL Club EHC Wolfsburg wechselt...

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Peter Hampl ist dem 1. EV Weiden ein echter Coup gelungen. Vom DEL Club EHC Wolfsburg wechselt Roland Flöss zur kommenden Saison in die Oberpfalz.

Der aus Rosenheim stammende 50-jährige Trainer war in den letzten acht Jahren in Wolfsburg als Chefnachwuchstrainer aktiv und hat dort jahrelang erfolgreiche Arbeit geleistet. Mit der U17 gelang es ihm sogar in die Division 1 (höchste Jugendliga im Norden) aufzusteigen. Mit seiner Erfahrung hat er auch im Umfeld vieles positiv gestaltet, was seine relativ lange Verweildauer in Wolfsburg eindrucksvoll zeigt.

Nach seiner aktiven Karriere als erfolgreicher Oberligaspieler beim EHC Klostersee, ging er die ersten Trainerschritte bei den Starbulls Rosenheim, danach schloss sich eine vierjährige Tätigkeit als Trainer in Südtirol an.

Flöss ist Besitzer der A-Trainerlizenz, der höchsten Trainerlizenz im deutschen Eishockey. Im vergangenen Jahr hat Flöss berufsbegleitend ein Studium zum Diplom-Trainer des Deutschen Olympischen Sportbundes an der Sporthochschule Köln absolviert. Aktuell ist Roland Flöss zusätzlich als Co-Trainer der deutschen U16-Nationalmannschaft aktiv, bei der er auch in der kommenden Saison die Lehrgänge mitbetreuen wird.

Mit seiner jahrelangen Trainererfahrung will er nun auch die Young Blue Devils zu weiteren Erfolgen führen: „Ich hatte von mehreren Leuten gehört, dass Weiden einen neuen Nachwuchstrainer sucht. Die ersten Kontakte waren sehr freundlich, ich hatte sofort Vertrauen zu den Verantwortlichen. Nach einer langen Zeit in Niedersachsen wollte ich auch wieder zurück nach Bayern. Mein Ziel ist es, die Spieler in deren Entwicklung voranzubringen, schließlich sollen aus dem eigenen Nachwuchs Spieler den Sprung in die 1. Mannschaft schaffen.“

Für den 1. Vorsitzende des 1. EV Weiden, Thomas Siller, ist die Verpflichtung von Roland Flöss ein weiterer Schritt, um die Nachwuchsarbeit in Weiden noch erfolgreicher zu gestalten: „Die Abteilungsleitung und die Vorstandschaft sind stolz darauf, dass sich einer der Top-Trainer im deutschen Nachwuchseishockey für den 1. EV Weiden entschieden hat. Wir sehen dies als die konsequente Weiterführung unserer beachtlichen Investitionen in den Nachwuchs und sind uns sicher, dass diese Personalentscheidung die Qualität unserer Nachwuchsspieler und – teams weiter steigern wird und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Roland Flöss“, so Siller.

„Im Zusammenwirken mit unserem, teils jahrelang, bewährtem Stamm an Nachwuchstrainern wollen wir das Eishockey in Weiden weiterhin maximal fördern. Der 1. EV Weiden kann somit in seinem Trainerteam mit Roland Flöss und Jaroslav Brabec zwei hauptamtlich agierende Trainer mit A-Lizenz nachweisen und nimmt auch damit im nordbayerischen Eishockey eine Spitzenstellung ein.“