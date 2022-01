Rockets entfÃ¼hren einen Punkt in Leipzig

Limburg. (PM EG DL) Achtungserfolg für die EG Diez-Limburg am Freitagabend in Leipzig: Die Rockets entführen beim Tabellenfünften einen Punkt, erarbeiten sich ein leistungsgerechtes...

Limburg. (PM EG DL) Achtungserfolg für die EG Diez-Limburg am Freitagabend in Leipzig: Die Rockets entführen beim Tabellenfünften einen Punkt, erarbeiten sich ein leistungsgerechtes 2:2 (1:1, 1:1, 0:0) nach 60 Minuten und müssen sich erst in der Verlängerung geschlagen geben.

Bereits am Sonntag geht es am heimischen Heckenweg weiter, dann empfängt die EGDL um 18.30 Uhr den Spitzenreiter der Oberliga Nord, die Saale Bulls aus Halle. Zuschauer sind erlaubt, das Spiel findet unter 2G-Bedingungen statt.

Personell mussten die Rockets auf die Förderlizenzspieler aus Köln und Kassel verzichten, in beiden Teams gibt es aktuell Corona-Fälle. Aus Bad Nauheim stand Mark Shevyrin im Aufgebot, Leon Köhler war bei den Roten Teufeln im Einsatz, die bei ihrem DEL2-Heimspiel mit Köhler auf lediglich 15 Feldspieler kamen. Auch dort fehlten zahlreiche Akteure aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen.

Zum Spiel: „Wir haben nicht gut angefangen, erst nach 10 Minuten ins Spiel gefunden“, analysierte Rockets-Trainer Jan Pantkowski den Beginn des Spiels. „Leipzig hat da einfach richtig gut gespielt.“ Weil aber auch Jan Guryca im EGDL-Kasten erneut richtig stark war, stand es nach der ersten Drangphase der Icefighters „nur“ 1:0 (Filip Stopinski, 8.).

Als die Rockets jedoch im Spiel waren, konnten sie nicht nur defensiv überzeugen, sondern auch offensiv Akzente setzen. Ein solcher führte nach 13 Minuten zum Ausgleich: Nikita Krymskiy hatte Paul König in Szene gesetzt, dessen Schuss von Außen fand den Weg in die Maschen, wurde vermutlich noch leicht von einem Leipziger Verteidiger abgefälscht. Das 1:1 nach 20 Minuten ging absolut in Ordnung.

Im zweiten Abschnitt blieb das Spiel weiter ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Und die Rockets nutzten ausgerechnet eine Unterzahlsituation zum Führungstreffer: Henry Wellhausen traf nach 33 Minuten im Nachschuss zum 2:1 für die EGDL. Mit dieser Führung wären die Rockets zu gerne in die Pause gegangen, doch unmittelbar davor kamen die Icefighters durch einen abgefälschten Schuss zum 2:2-Ausgleich, offizieller Torschütze war Patrick Demetz (40.).

„Schade, dass wir das Ding so kurz vor der Pause fangen“, sagte Pantkowski. „Das war echt unglücklich.“ Dennoch ließ sich die EGDL nicht aus der Bahn werfen, bot den Icefighters auch im letzten Drittel über 20 Minuten Paroli. Weil keines der beiden Teams mehr traf, musste die Overtime entscheiden. Hier wischte David Lademann in höchster Not am Boden liegend die Scheibe aus dem eigenen Torraum. Zur Strafe gab es Penalty für Leipzig, den Kapitän Florian Eichelkraut zum 3:2-Siegtreffer verwandelte (62.).

„Ich bin stolz auf die Mannschaft“, sagte Pantkowski. „Die Jungs haben super gekämpft, es ging viel hin und her. Wir haben heute Abend einen Punkt gewonnen.“ Zu dem gratulierte auch Leipzigs Trainer Sven Gerike: „Den haben sich die Rockets verdient. Wir haben stark angefangen und dann leider ein bisschen den Kopf verloren. Wir haben es zu viel mit der Brechstange versucht und uns so das Leben unnötig schwer gemacht. Beim Ausgleich haben wir Glück, am Ende bin ich froh über den Sieg.“

EG Diez-Limburg: Guryca (Stenger) – Seifert, Shevyrin, Valenti, Bettahar, Wächtershäuser – Drover, King, Richter, Lademann, Slaton, Wellhausen, König, Lehtonen, Krymskiy.

Schiedsrichter: Simankov / Metzkow.

Zuschauer: 625 (ausverkauft).

Tore: 1:0 Filip Stopinski (8.), 1:1 Paul König (13.), 1:2 Henry Wellhausen (33., Unterzahl), 2:2 Patrick Demetz (40.), 3:2 Florian Eichelkraut (62., Penalty).

Strafen: Leipzig 4, Diez-Limburg 8.